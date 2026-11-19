"El caso no se relaciona con la conversión a otra religión, sino con la transgresión, el abuso y el desprecio hacia las religiones abrahámicas, delitos tipificados en la Constitución y la legislación egipcias", dijo el departamento de Comunicación del Ejecutivo en un breve comunicado.

Las autoridades egipcias emitieron esta "aclaración" un día después de que un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. afirmara a la cadena estadounidense Fox News que Washington está "siguiendo de cerca" el juicio de Abdelrazek, el tiempo que pidió a El Cairo "proteger los derechos de libertad religiosa" de sus nacionales.

Según su equipo legal, el acusado se podría enfrentar a la pena de muerte o a 25 años de cárcel solo por el hecho de convertirse, después de que la Fiscalía egipcia solicitara que se le impusiera la pena máxima.

Sin embargo, el Gobierno egipcio afirmó que "no existe discriminación en el trato" de los fieles que cometen delitos "relacionados con el desprecio a la religión", mientras que recordó que los acusados gozan de derechos legales y pueden defenderse en los tribunales.

Abdelrazek fue arrestado en su domicilio el 15 de julio de 2025 y, desde entonces, ha permanecido en prisión preventiva "arbitraria" y se le ha remitido a juicio "debido a su conversión y creencias religiosas", de acuerdo con Amnistía Internacional (AI), que lleva meses pidiendo su liberación incondicional.

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El egipcio, de 30 años, se convirtió al cristianismo en 2016 tras estudiar religiones comparadas y completar un largo proceso de reflexión personal, algo por lo que fue perseguido por las autoridades de Egipto, país de mayoría musulmana en el que alrededor del 15 % de sus 110 millones de habitantes son cristianos.

En 2018 huyó a Rusia, donde solicitó asilo, pero fue deportado en 2024 "en violación del principio de devolución", según AI, por lo que ese año solicitó un visado humanitario para Australia antes de su arresto, de acuerdo con su pareja australiana.

La Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF) afirma que Abdelrazek es acusado de "establecer un grupo y difundir ideas extremistas" en redes sociales, y que su juicio ha sido pospuesto hasta el 8 de diciembre para que el tribunal escuche los argumentos de la defensa.

Entre los cargos se incluyen el establecimiento de un grupo que "aboga por la negación de Dios, el desprecio de la religión islámica, la propagación de la discordia sectaria entre ciudadanos y el daño a la unidad nacional", entre otros.