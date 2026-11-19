"Es probable que el cuarto trimestre registre, de nuevo, un mayor crecimiento del PIB (producto interior bruto)", pronostican los economistas del Bundesbank en el boletín mensual de noviembre, publicado este jueves.

El Bundesbank considera que la política fiscal expansiva de Alemania es "un factor de impulso".

Por ello "es probable que el mayor gasto público en defensa e infraestructura continúe reflejándose en la actividad económica", añaden los economistas del banco central de Alemania.

El sector industrial se beneficia de un aumento de la demanda interna y de la expansión del comercio mundial y por ello la producción y las exportaciones podrían subir.

Pero los economistas del Bundesbank advierten de que los niveles de agua en las principales vías navegables, como el Rin, son todavía bajos y que es probable que esto haya frenado la actividad económica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esperan que la normalización y recuperación se prolonguen hasta el primer trimestre de 2027.

El Bundesbank observa que las empresas alemanas no tienen mucha intención de invertir debido a la subida de los tipos de interés y a que la utilización de la capacidad en el sector manufacturero ha mejorado de forma notable, aunque está por debajo de su media a largo plazo.

El incremento de los tipos hipotecarios contiene la demanda en el sector de la construcción.

El Bundesbank también prevé que "el consumo privado se mantenga contenido, a pesar de que la bonificación temporal al combustible ayude a amortiguar el impacto de los elevados precios de la energía".

"Es probable que la tasa de inflación aumente considerablemente a principios del próximo año", medio punto porcentual, porque habrá concluido la rebaja a la gasolina y el diesel, pronostican los economistas del Bundesbank.

La tasa de inflación podría mantenerse hacia finales de año en torno a su nivel actual por la rebaja a los combustibles.

Pero el Bundesbank prevé que a principios del nuevo año la tasa de inflación repunte con fuerza, "a medida que expire dicha rebaja y se apliquen diversas medidas gubernamentales que impulsan la inflación".

"Esto podría elevar la tasa de inflación en medio punto porcentual", pronostican los economistas del Bundesbank.

Además, consideran probable que las tarifas del gas aumenten mucho y que los alimentos se encarezcan con cierto desfase temporal, por el calor y la sequía de este verano.

El Bundesbank ya ve los primeros indicios en el reciente incremento de los precios en origen de los productos vegetales.

La cotización del petróleo y la capacidad de refinado disponible, especialmente en Oriente Medio y Rusia, serán determinantes para los precios de los combustibles y del gasóleo para calefacción.

Los precios de consumo aumentaron un 0,9 % en el tercer trimestre, respecto al trimestre anterior, porque los precios de la energía subieron debido a que a finales de junio concluyó la primera rebaja al precio de los combustibles.

Pero el Gobierno alemán ha aprobado nuevas rebajas a los precios de la gasolina y el diesel desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre.

Por ello la inflación bajó en Alemania hasta el 2,9 % en octubre, desde el 3,3 % de septiembre.

Descontados la energía y los alimentos, la inflación cayó en Alemania hasta el 2,3 % en octubre, desde el 2,5 % en septiembre, tras un efecto base atenuante en los servicios y en los bienes industriales no energéticos.

Además, se redujeron algo los elevados márgenes de refino (la diferencia entre los precios del petróleo crudo y los de los productos petrolíferos refinados).