Según los datos agregados publicados este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a esa ralentización contribuyó la zona euro, que entre el segundo y el tercer trimestre redujo su ritmo de progresión en dos décimas (del 0,6 % al 0,4 %).

Esa evolución a la baja se constató en los cuatro grandes países de la eurozona: Alemania (del 0,3 % al 0,2 %), Francia (del 0 % al -0,1 %), Italia (del 0,2 % al 0 %) y España (del 0,7 % al 0,6 %).

También se desinfló el crecimiento en Japón (del 0,4 % entre abril y junio al 0 % entre julio y septiembre), en Canadá (del 0,8 % al 0,3 %) o en México (del 1,4 % al 0,9 %).

Por el contrario, la expansión del PIB se aceleró en Estados Unidos (del 0,6 % al 0,8 %), de la mano de la demanda interior, o en el Reino Unido (del 0,5 % al 0,7 %).

Entre los 27 países de la OCDE para los que hay cifras del tercer trimestre, el incremento más fuerte respecto a los tres meses anteriores se dio, con mucha diferencia, en Irlanda (5,5 %), principalmente por la actividad en la industria y en el sector de la información y la comunicación, donde predominan las multinacionales que han elegido ese país como sede europea.

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En términos interanuales, el PIB de la OCDE aumentó un 1,9 % en el tercer trimestre y España se mantuvo por encima con un 2,7 %, más del doble de la zona euro (1,3 %) y de los otros grandes países que la componen que son Alemania (1,2 %), Francia (-0,1 %) e Italia (0,8 %).

El crecimiento español fue también superior al de otros grandes Estados de la OCDE para los que hay cifras como Estados Unidos (2,1 %) y Japón (1,2 %).

No obstante, se situaron por delante México (3 %), Polonia (3,6 %) o Corea del Sur (3,4 %).

El país de la OCDE que registró la mayor subida interanual en el tercer trimestre fue Israel (6,7 %).