Según afirmaron miembros del personal del hospital Al Quds, las tropas israelíes mataron a tiros a un hombre al que dispararon desde sus posiciones al otro lado de la línea amarilla (demarcación imaginaria tras la que se mantienen apostados sus efectivos).

Además, un proyectil de artillería israelí disparado contra el barrio de Al Zaytun, al este de ciudad de Gaza, mató a un segundo palestino.

Finalmente, un dron militar israelí lanzó una bomba contra el barrio de Al Rimal, acabando con la vida de al menos una persona, según informaciones de la plantilla del hospital Shifa.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre los ataques, los primeros desde que dio oficialmente por concluida la incursión terrestre que inició este miércoles en los campos de desplazados de Al Bureij y Nuseirat.

El objetivo de la operación era, según la versión de los militares, "eliminar amenazas para sus tropas", entre las que citó un presunto túnel de Hamás.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.662 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.715 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.