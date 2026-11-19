"Esta visita se concreta tras las gestiones diplomáticas realizadas por Colombia para facilitar el acercamiento y el acompañamiento consular a los connacionales", señaló la Cancillería en un comunicado.

"Los funcionarios podrán establecer contacto directo con los ciudadanos colombianos, conocer sus necesidades de asistencia y brindarles orientación sobre los servicios y mecanismos de atención consular disponibles", según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los detenidos también podrán hacer peticiones para comunicarse con sus familias y recibirán información sobre los canales de asistencia jurídica disponibles en Ucrania.

"La asistencia consular no sustituye la defensa jurídica de los ciudadanos ni faculta a la Cancillería para intervenir en los procesos judiciales o modificar las decisiones de las autoridades de otro país. La labor del Ministerio se concentra en brindar acompañamiento y orientación consular, así como en desarrollar las actuaciones diplomáticas que correspondan dentro de sus competencias", agregó la información.

El pasado 29 de octubre, Colombia, uno de los países extranjeros más afectados por la muerte de combatientes en la guerra de Rusia contra Ucrania, informó que acumula reportes de 256 ciudadanos fallecidos y 973 desaparecidos en el conflicto.

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De los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 han sido notificadas desde Ucrania y 297 desde territorio ruso.

El fenómeno ha puesto de relieve los riesgos que afrontan los colombianos que viajan al extranjero para incorporarse a fuerzas militares. Algunos son atraídos mediante ofertas laborales que pueden ocultar las condiciones reales del trabajo y la exposición al combate.

En marzo pasado, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de Naciones Unidas estimó que más de 10.000 colombianos habían sido reclutados para participar en guerras en el extranjero, entre ellas las de Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo.

En ese sentido, la Cancillería recordó este jueves que "el Gobierno de Colombia no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos colombianos para intervenir en conflictos armados internacionales".

"En el marco de sus actuaciones diplomáticas, Colombia ha solicitado formalmente a las autoridades de la Federación de Rusia y de Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de connacionales a sus fuerzas armadas", agregó la información.

Colombia no es el único país latinoamericano afectado, aunque sus ciudadanos combaten sobre todo en el bando ucraniano.

Perú, Honduras, Cuba, Bolivia, Panamá y El Salvador también han denunciado o documentado casos de compatriotas reclutados por Rusia, muchos de ellos con falsas ofertas de empleo, y Amnistía Internacional advirtió en septiembre de que estas prácticas podrían constituir trata de personas.