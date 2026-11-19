Nacido en Vega Alta, Puerto Rico, en 1957, convierte materiales industriales como el hierro, el acero o el carbón mezclados con elementos orgánicos como el agua o las hojas secas en grandes esculturas que cuestionan la identidad y la responsabilidad ambiental.

"Mi prioridad es crear conciencia del balance ecológico que estamos creando; es una llamada a concienciar", asegura el artista, quien advierte de que no se considera pesimista, pero que el actual ritmo de destrucción ecológica "va a dejar un mundo muerto, una tierra yerma".

Así, la obra titulada 'Naturaleza confinada' es una gran caja de hierro oxidado con unas rejas tras las que un puñado de hojas secas que parecen encarceladas remiten al paso del tiempo y a la relación entre el trabajo humano y el paisaje.

Junto a la obra, un cartel anima a los visitantes a responder a preguntas como "¿cómo podemos ser parte activa en lograr desacelerar este gran problema que nos afecta a todos?" sobre unos papelitos que deberán depositar a los pies de la misma.

Para Nieves, la palabra "origen" del título de la muestra hace referencia a una doble idea de retorno: el regreso a los orígenes familiares del artista y la necesidad de reconectar con los fundamentos naturales que sostienen la vida.

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Más que una mirada nostálgica hacia el pasado, 'Regreso...al origen' es una invitación a reflexionar sobre aquello que nos constituye, explican las comisarias Margarita Aizpuru y Cheryl Hartup.

Además, como señala el director del museo, Andrés Gutiérrez, la muestra ofrece una "última oportunidad de conocer el museo en su configuración actual antes de una etapa de renovación orientada a ampliar sus perspectivas y profundizar el diálogo con la creación contemporánea".