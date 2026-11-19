La exposición, abierta hasta el 7 de marzo, reúne unas 150 piezas de colecciones de todo el mundo y hace un recorrido sembrado de correspondencias, ecos y paralelismos, que reflexionan sobre las afinidades que unen a Picasso con la arquitectura y permiten entender esta disciplina no como un simple telón de fondo de su obra, sino como uno de los horizontes de su pensamiento y de su creación.

Según defendió en una rueda de prensa el comisario Emmanuel Guigon, que fue director del Museo Picasso hasta mediados de este año, Picasso es "un arquitecto de la pintura", una "intuición metafórica" que "ha fascinado a muchos arquitectos que han mirado su obra a través de las transparencias".

Para el también comisario Enrique Granell, el cubismo del artista "es una liberación" para la arquitectura moderna, ya que esta "se disgrega en distintas piezas".

"La arquitectura del siglo XIX habla de la forma, mientras la pintura de Picasso habla del espacio. La construcción de la forma rompe con la barrera con el Renacimiento, ya que es una pintura que se define por planos, por líneas y por tener puntos de vista variados", agregó.

Por su parte, Maisa Navarro, tercera responsable de la muestra, expuso que esta se puede apreciar de forma circular, aunque hay dos partes muy diferenciadas: una primera donde "destaca la obra gráfica" y otra en la que "prevalece el carácter documental".

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Así, el inicio de 'Picasso y la arquitectura' mantiene la reflexión constante del pintor sobre la construcción del espacio, la representación de la ciudad, el interior doméstico y el entorno a partir de obras procedentes de doce prestadores, entre ellos los museos neoyorquinos Guggenheim y el Museo de Arte Moderno (MoMA).

El relato expositivo se articula en torno a varios ejes que vertebran el discurso: el espacio arquitectónico, las visiones urbanas, los interiores, las 'jaulas de espacio' y la síntesis de las artes, para concluir con el encuentro entre Picasso y Le Corbusier, exponente de la arquitectura moderna.

A pesar de pertenecer a disciplinas distintas, ambos cuestionaron las formas tradicionales de representación y exploraron nuevas maneras de entender el espacio, la geometría y la relación entre arte y vida.

En este sentido, la muestra explora la manera en que el artista pensó, construyó y habitó el espacio, y cómo estas inquietudes dialogaron con algunos de los grandes debates arquitectónicos y urbanos de su tiempo.