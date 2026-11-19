El texto divulgado por la presidencia turco-australiana, a un día del cierre oficial de la cumbre, calcula además entre 5,1 y 6,8 billones de dólares hasta 2030 (de 455.000 a 584.000 millones anuales en el último decenio) las necesidades recogidas en los planes climáticos nacionales (NDC) de los países en desarrollo, y "(observa) con preocupación la brecha entre los flujos de financiación climática y las necesidades, en particular para la adaptación".

El primer borrador del lunes, muy criticado por la UE, solicitaba a los países desarrollados que "aumenten con urgencia su provisión colectiva de financiación" para los países en desarrollo, al tiempo que apostaba por "triplicar la financiación para la adaptación", que "debería alcanzar al menos 120.000 millones de dólares".

El documento hecho público este jueves, que debería servir de base para un eventual acuerdo final, retira las referencias arriba mencionadas y elimina además la advertencia sobre el aumento de los costes de adaptación en un contexto de sobrepasamiento ('overshoot') del límite de 1,5 °C de aumento de temperatura global respecto a la era preindustrial.

Asimismo, se obvia la priorización de subvenciones en vez de préstamos para los pequeños Estados insulares y las cláusulas de suspensión de la deuda que figuraban en el borrador del lunes.

Ahora menciona, de manera más vaga, "la importancia de reformar la arquitectura financiera multilateral y subraya la necesidad de eliminar las barreras y abordar los factores obstaculizadores a los que se enfrentan las Partes que son países en desarrollo para financiar la acción climática".

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No obstante, el documento de hoy enumera entre esos obstáculos "los elevados costes de capital, el limitado espacio fiscal, los niveles de deuda insostenibles, los altos costes de transacción y las condicionalidades para acceder a la financiación climática".