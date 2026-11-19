La misiva, a propuesta del Partido Popular Europeo, se dirigirá también al comisario europeo de Migración, Magnus Brunner; al director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens; así como al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Raffaele Fitto.

El objetivo es, dijo el PP, "exigir explicaciones a Sánchez por la llegada masiva de pateras a Canarias".

La iniciativa fue aprobada "por mayoría", según ese mismo partido.

La carta, que estará firmada por el presidente de esta comisión, el popular español Javier Zarzalejos, "surge como consecuencia de la llegada en los últimos días de más de 10.000 inmigrantes a la isla de El Hierro, una isla en la que actualmente viven 12.000 habitantes", indica el comunicado el PP.

La mayoría de los grupos políticos "quieren esclarecer qué medidas" ha adoptado el Gobierno de España, qué asistencia ha solicitado a las instituciones europeas y si está utilizando todos los mecanismos disponibles para hacer frente a la presión migratoria sobre Canarias, añade.

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En particular, si España ha solicitado la intervención de Frontex, de Europol, la Agencia de Asilo de la UE y si ha activado los instrumentos europeos de financiación de emergencia.

Una delegación europea de esta comisión estuvo en esa isla hace un año y medio y recomendó reforzar la presencia de Frontex para hacer frente a la presión migratoria.

El PP asegura que ese refuerzo no se ha llevado a la práctica, pese a que corresponde al Gobierno de España solicitar el aumento de la presencia de la agencia europea.

El mismo partido reclama a Frontex "un análisis exhaustivo de la ruta atlántica, incluyendo los países de salida de embarcaciones, las nuevas rutas detectadas y las previsiones para los próximos meses".

También solicita información sobre las negociaciones para el despliegue de Frontex en Senegal y Mauritania, así como los plazos previstos y los obstáculos que dificultan su puesta en marcha.

Las Islas Canarias han recibido 11.037 llegadas irregulares en la primera quincena de noviembre, unos datos que confirman el repunte migratorio experimentado en las últimas semanas después de un mes de octubre en el que accedieron al archipiélago 6.194 personas.