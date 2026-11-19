A las 09:10 hora local (14:10 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,07 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del oro negro se vio impulsado por la preocupación sobre el suministro en Oriente Medio ante nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y en Rusia, factores que contrarrestaron las previsiones de un exceso de oferta.

El foco de los inversores está puesto en la cumbre trilateral en la ciudad china de Shenzhen entre Estados Unidos, China y Rusia, donde la seguridad del tránsito petrolero figura entre las prioridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tanto él como el presidente chino, Xi Jinping, estaban muy convencidos de que el petróleo tendría que fluir a través del estrecho de Ormuz.

​El mercado sigue condicionado por la inestabilidad geopolítica tras los daños sufridos por tres petroleros cerca de Ormuz, el lanzamiento de misiles hutíes contra Riad y el impacto de los drones ucranianos, que han reducido la capacidad de refinación rusa.

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No obstante, el repunte se vio limitado por el fuerte incremento semanal de los inventarios de crudo en Estados Unidos, que crecieron en 3,4 millones de barriles, muy por encima de lo esperado, así como por la perspectiva de tipos de interés más altos que podrían enfriar la demanda global y fortalecer el dólar.