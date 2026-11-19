El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, pidió además una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó investigar a los responsables de la matanza, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.

En un comunicado, Miliband dijo que el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) "ha dictado una sentencia histórica, en la que concluye que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás".

El Reino Unido "reitera su pleno apoyo a la Corte y al orden jurídico internacional, y condena el trato atroz infligido a la población rohinyá por el régimen militar" birmano, afirmó.

Tras pedir la reunión urgente en Naciones Unidas, el ministro subrayó que "hay que garantizar que la sentencia de la Corte envíe un mensaje inequívoco: estos crímenes no pueden cometerse con impunidad".

"Ahora corresponde a la comunidad internacional contribuir a la aplicación de la sentencia y respaldar la rendición de cuentas y la justicia para los rohinyás", que durante años han sufrido "una violencia atroz, desplazamientos y persecución", agregó.

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El jefe de la diplomacia británica adelantó que en los próximos días el Gobierno británico anunciará nuevas medidas para asegurar que "los responsables rindan cuentas".

"Mantenemos nuestro firme apoyo a la población rohinyá y a un futuro pacífico, democrático e inclusivo para Myanmar", mantuvo.