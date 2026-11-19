"La OMS ahora mismo está siendo amenazada por algunos países, por el negacionismo científico y por el negacionismo del multilateralismo. Por eso, nosotros hemos venido a apoyar a María Neira, sabiendo que es la candidata imprescindible en el momento actual", dijo a EFE la ministra tras concluir la primera ronda de presentación de candidatos de esta jornada, en la que participó la doctora Neira.

"Es una candidata que reúne todos los requisitos necesarios, no solo tiene el compromiso, sino la vocación. No solo ha estado en el terreno, sino que conoce perfectamente la organización (en la que ha trabajado más de dos décadas), sino que tiene una visión de futuro, de defensa del multilateralismo, de la salud global, del papel de las mujeres y del cambio climático", agregó.

Por todas esas razones, García consideró a Neira como "la candidata más completa" para dirigir la organización que establece las normas y orientaciones en el terreno de la salud global.

La ministra se mostró preocupada por el movimiento "negacionista" que ha buscado justificar "los recortes (de financiación) completamente inasumibles para la salud global" y cuyo impacto empezó a verse durante la pandemia de covid-19.

En comentarios a EFE, Neira -quien compite con seis candidatos por el puesto de directora general de la OMS- destacó que además de su amplia experiencia tiene la capacidad de aportar "entusiasmo" a la organización, que ha tenido que aplicar severos recortes tras la interrupción de la financiación de Estados Unidos y su retiro formal como Estado miembro.

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"Aquí no producimos coches, producimos salud global y hay que vivir esto como si fuera una vocación, una pasión y una misión fundamental".

Durante su presentación ante los Estados miembros y las respuestas que brindó a sus preguntas, la candidata española destacó la importancia de recuperar la confianza que una parte de la opinión pública parece haber perdido en la ciencia.

Al respecto, declaró que el reto "no solo es hacer ciencia, sino llevarla a los países y contarla a los ciudadanos".

Explicó que la gente está acostumbrada a mirar hacia la OMS cuando hay grandes epidemias o pandemias, pero que más allá de ello "también es importante explicarles su trabajo que tiene que ver con la vida de todos los días, desde la crema que nos ponemos, los productos de limpieza que usamos en casa, la calidad del aire o los aditivos que están en la comida", recalcó.

Tras la ronda de presentaciones públicas de los siete candidatos que ha concluido hoy, cinco pasarán a la siguiente fase -tras una votación para eliminar a dos- en enero próximo, cuando serán entrevistados en el Consejo Ejecutivo, el órgano de decisión de la OMS en el periodo entre sesiones de la Asamblea Mundial que se reúne cada mes de mayo y que será la instancia donde tendrá lugar la elección final.