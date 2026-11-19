El representante español defendió que las autoridades deben evitar tanto una regulación excesivamente restrictiva, que impida desarrollar nuevas tecnologías, como una desregularización que permita su implantación sin controles adecuados.

Para ello, propuso recurrir a ensayos controlados, espacios de experimentación regulatoria y autorizaciones operativas limitadas que permitan evaluar las nuevas tecnologías antes de generalizar su uso comercial.

La propia OACI reconoció durante el debate que todavía es prematuro establecer normas internacionales para la movilidad aérea avanzada.

La directora de Navegación Aérea del organismo, Michele Merkle, explicó que la organización aún carece de conocimientos suficientes sobre estas tecnologías y que su estrategia consiste en elaborar inicialmente directrices antes de adoptar normas internacionales.

Conor Yang, director financiero del fabricante chino de aerotaxis eléctricos EHang, ilustró los desafíos del sector al señalar que, pese a haber acumulado cerca de 100.000 vuelos con sus aeronaves, la compañía todavía afronta el reto de demostrar la viabilidad económica de las operaciones comerciales a gran escala.

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Yang señaló que las diferencias en los requisitos de certificación de cada país, la falta de infraestructuras y las dificultades para atraer inversiones están frenando el desarrollo del sector.

La conferencia, que reúne esta semana en Montreal a representantes de los 193 Estados miembros de la OACI, pretende modernizar el marco económico y regulatorio del transporte aéreo internacional para afrontar el crecimiento del tráfico, la descarbonización y la incorporación de nuevas tecnologías.

Está previsto que concluya este viernes con la adopción de una declaración ministerial sobre el futuro del sector.