Cleverly, que también fue aspirante al liderazgo 'tory' en 2024 pero fue derrotado por la actual responsable, Kemi Badenoch, obtuvo más de la mitad de los votos en una consulta hecha entre los miembros conservadores de la capital británica.

El exministro, de 57 años y padre de dos hijos, competía con el concejal del ayuntamiento de Westminster Festus Akinbusoye, el experto en relaciones públicas Alex Challoner y Sara Gezdari, exaspirante a entrar como diputada en el Parlamento.

Durante su gestión como titular de Exteriores, Cleverly participó en las negociaciones sobre el futuro acuerdo de Gibraltar tras el Brexit y encabezó rondas de reuniones con el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, para definir la relación del Peñón con la Unión Europea (UE).

Tras anunciarse su victoria, Cleverly, que ostenta el título de 'caballero' (sir), dijo que el actual alcalde, el laborista Sadiq Khan, está "decepcionando a Londres" y que la gente se está marchando de la capital.

"Empresas, generadores de empleo y familias están abandonando la ciudad. Para cuando lleguen las elecciones de 2028, Khan habrá sido alcalde durante 12 años, y ambos hechos están relacionados". "Khan es la "causa" de que la gente se marche, añadió.

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"Cuando pregunto a los londinenses si se sienten seguros al volver a casa caminando por la noche, la respuesta es no. Es vergonzoso, es un fracaso", señaló.

El laborista Sadiq Khan asumió como alcalde de Londres por primera vez en 2016 en sustitución de Boris Johnson.

Con esa victoria, el político laborista se convirtió en el primer alcalde musulmán de una gran capital occidental, y desde entonces ha sido reelegido en dos ocasiones consecutivas: en 2021 y después en 2024, lo que lo consolidó como el primer regidor en lograr un histórico tercer mandato al frente de la ciudad.