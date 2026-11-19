Manuela Ramos advirtió que esta reorganización no debe ser "pretexto para debilitar la institucionalidad ni reducir" sus capacidades.

"En un país donde las desigualdades de género y la violencia machista siguen marcando la vida y las oportunidades de millones de mujeres, necesitamos un MIMP con capacidad para enfrentar las brechas históricas y combatir la discriminación", apuntó el comunicado de la organización feminista peruana, fundada en 1978.

Las asociación, además, demandó "que cualquier medida fortalezca, no reduzca ni debilite sus competencias, recursos, capacidades institucionales y servicios, garantizando la continuidad y efectividad de las políticas públicas bajo su responsabilidad".

Bajo el lema "Reorganizar NO es desmantelar: exigimos un MIMP fuerte", la agrupación mostró su "preocupación" ante el proceso declarado mediante un decreto publicado el miércoles en el boletín de normas del diario oficial El Peruano, suscrito tanto por Fujimori como por la actual ministra de la Mujer, María Seminario.

En ese documento, el Ejecutivo declaró en proceso de "modernización" y "reorganización" al ministerio con el objetivo de evaluar su "situación administrativa, organizacional y de gestión" y proponer "en base de dicha evaluación, las acciones y medidas de modernización y reorganización que correspondan", detalló el comunicado.

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De acuerdo con el decreto, el propósito es tomar medidas "orientadas al fortalecimiento de su capacidad institucional y a la mejora de la articulación, gestión y cumplimiento de sus competencias".