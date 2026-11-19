Durante la presentación de la asociación de juristas y periodistas Hadaf en Barcelona, advirtió de que en Europa se está produciendo un retroceso en derechos, pues "se criminaliza a la sociedad civil, se criminaliza a periodistas, se militariza el espacio público y se da una respuesta de seguridad a cada problema".

En este sentido, dijo que en Italia, su país natal, ha percibido un "cambio de 180 grados", con una respuesta política "brutal" frente a las movilizaciones, y criticó que el Parlamento italiano aprobara el martes una ley que convierte en delito, aseguró, hablar de Israel como Estado de 'apartheid'.

"No quiero decir que Israel controle a Italia o a Francia, pero el modelo de democracia de Israel es un modelo de democracia que inspira y que está mudando la naturaleza de la democracia en Europa", apuntó la experta.

Albanese sostuvo que lo que ocurre en Palestina refleja una "canibalización del derecho internacional" impulsada por Estados Unidos, Israel y sus "cómplices" en Europa, pero también por aliados en otros lugares, incluido el mundo árabe, a través de una falta de integridad que definió como "corrupción sistémica".

Para la relatora, esta "incapacidad de cuidar valores y respetar el derecho" se suma a un "enemigo común" formado por los bancos, el extractivismo y las grandes tecnológicas, una concentración de poder que, advirtió, erosiona los derechos fundamentales.

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En este marco, señaló a la presidenta de la Comisión Europea como expresión de una Europa que es "una unión de los bancos, de las finanzas y de la cultura del armamento", donde se reordenan los recursos públicos recortando en ámbitos sociales como la escuela, la cultura o la vivienda para destinarlos al gasto militar.

La mediadora internacional defendió que redes de juristas y periodistas como Hadaf, de nueva creación, deben "multiplicarse a nivel internacional" para hacer frente a esa concentración de poder y evitar que las empresas cómplices eludan la justicia trasladando su actividad de un país a otro.