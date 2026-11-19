"Creo que la reunión de hoy abrirá aún más el apetito de Putin. Se le ve contento, por desgracia. No es una buena señal para la paz mundial. No es una buena señal para Ucrania. No es una buena señal para Dinamarca", dijo Frederiksen a su llegada a la cumbre de la Coalición de Voluntarios que se celebra en Berlín.

Los presidentes de China, EE.UU. y Rusia, las tres mayores potencias nucleares, mantuvieron este jueves una reunión histórica en el hotel Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que comenzó la víspera en Shenzhen y concluye hoy.

Los tres líderes reconocieron que no hay ganadores en una guerra nuclear y pactaron aumentar la producción petrolera para blindar el suministro energético global.

Frederiksen criticó que Trump aceptase una reunión con Putin mientras continúa la guerra en Ucrania.

"Me cuesta mucho entender que un presidente estadounidense quiera sentarse con el presidente Putin en un momento en el que se sigue atacando dentro de Europa", dijo Frederiksen.

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Putin "tiene que detener la guerra y ese debería ser el único mensaje que debería enviar el presidente estadounidense", sostuvo la primera ministra danesa.

Una cuarentena de países, entre ellos España, participa este jueves en la cumbre de la Coalición de Voluntarios, los aliados que apoyan a Ucrania militar y financieramente, con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En paralelo a la cumbre, se reunirán los enviados estadounidenses y los asesores de Seguridad Nacional europeos para preparar los próximos pasos a dar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania bajo mediación de Washington.