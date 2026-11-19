"Tras mis conversaciones con UniCredit y con el señor Orcel, hemos encontrado una base común", señaló Klingbeil, quien añadió que "el Gobierno respalda ahora que el proceso avance con rapidez y que la transición del control se lleve a cabo de forma ordenada".

El Estado alemán aún cuenta tras el rescate público del banco en 2008 con un 13 % en Commerzbank, contra el que Orcel lanzó en 2024 una ofensiva para su toma de control, lo que provocó el rechazo del propio banco germano y del Gobierno germano, que habló hasta ahora de una adquisición "hostil" por parte del banco de Milano.

Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Comisión Europea (CE) han dado su luz verde a la operación para superar el 50 % de participación en Commerzbank por parte de Unicredit, que en julio pasado había comunicado que había alcanzado el 47,59 % en la entidad alemana.

De momento, el Estado alemán no ha revelado qué hará con su participación en Commerzbank.

"UniCredit ha asumido compromisos claros: con respecto a su presencia en Alemania, a los derechos de los trabajadores de Commerzbank y a la continuación del diálogo constructivo con el comité de empresa durante las próximas fases del proceso", explicó este jueves Klingbeil su cambio de postura.

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En una carta enviada la víspera a Klingbeil, a la que ha tenido acceso EFE, Orcel afirma que el banco con sede en Milano está dispuesto a asumir como "principios vinculantes" varios compromisos relativos al futuro de Commerzbank para los próximos años.

El consejero delegado de Unicredit enumera por escrito ocho compromisos, empezando con el que asegura la sede central de Commerzbank en Fráncfort desde el momento de la integración de HypoVereinsbank y Commerzbank.

A la vez Orcel quiere mantener la posibilidad de conservar una presencia y una actividad considerables en Múnich, así como "un enfoque regional del negocio que favorezca la autonomía de las distintas unidades locales y la proximidad a los clientes".

En el segundo punto, Unicredit se compromete a mantener Commerzbank y la entidad resultante de la integración cotizadas en bolsa, conservando su forma jurídica de sociedad anónima cotizada.

Además, en la misiva firmada por Orcel éste promete garantizar "una representación adecuada" de Commerzbank e HypoVereinsbank en el Comité Ejecutivo del Grupo UniCredit, y a incluir en el Consejo de Administración -y cuando proceda en otros comités y presidencias- de Unicredit a "ciudadanos alemanes con las competencias y la reputación adecuadas" cuando éste se renueva en 2027.

Asimismo, Unicredit quiere mantener su compromiso con los clientes de Commerzbank pertenecientes al sector de los clientes pequeños y medianos (el llamado Mittelstand), un elemento muy importante en el que el Gobierno alemán ha insistido enérgicamente, así como con sus capacidades internacionales destinadas específicamente a apoyar a estas empresas y a los exportadores, "mejorando su acceso a la amplia red de UniCredit en 14 mercados".

Orcel también garantiza en su carta una asignación de capital adecuada y una toma de decisiones independiente en Alemania y asegura que Unicredit efectuará "importantes inversiones en Fráncfort" en educación y formación, y en tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA).

Asimismo, el banco italiano pretende crear en Alemania un centro de excelencia e innovación para el grupo.

Por último, el consejero delegado de Unicredit promete mantener un "diálogo constructivo" con todas las partes interesadas pertinentes, incluida la cooperación y el diálogo activo con los comités de empresa y los sindicatos, teniendo también en cuenta los acuerdos existentes en materia de protección de los trabajadores".