"El genocidio no terminó en 2017. Los rohinyás siguen siendo borrados de nuestra patria. La Corte ha hablado. Ahora el mundo debe actuar", expresó la agrupación en un breve mensaje difundido en X minutos después de que los jueces de la CIJ leyeran la sentencia.

El alto tribunal de Naciones Unidas concluyó que el Estado birmano "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" durante la ofensiva militar de 2017 en el norte del estado de Rakáin, en el oeste del país.

Esta minoría musulmana ve en la histórica sentencia de la CIJ -que por primera vez declara a un Estado responsable de cometer genocidio- una "esperanza" de justicia y de "regresar algún día" a su país, tras años de persecución, violencia y desplazamiento forzado.

"Nuestro pueblo, que todavía sigue sufriendo, podrá respirar con cierto alivio y recuperar la esperanza de que algún día podremos regresar a nuestro propio país", aseguró a EFE Sayedul Karim, defensor de derechos humanos rohinyá y fundador de la Iniciativa por la Justicia Rohinyá (RJI).

La RJI de Karim lleva nueve años documentando los crímenes contra esta comunidad y facilitando el contacto entre víctimas, testigos y equipos jurídicos en la búsqueda de justicia.

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En el fallo, la CIJ ordenó a Birmania facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados, tanto dentro del país como en el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias separadas, entre otras medidas para reparar los daños causados.

El tribunal también exigió a ese Estado del Sudeste Asiático devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.

Los jueces determinaron que las pruebas demuestran "la intención de destruir a una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, según la Convención internacional que prohíbe este crimen.