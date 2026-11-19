La abogada principal de justicia internacional de HRW, Maria Elena Vignoli, consideró en un comunicado que la sentencia "supone un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohinyá han padecido en manos del Ejército", que en 2017 lideró una brutal campaña militar que dejó al menos 10.000 muertos y provocó la huida de más de 1,3 millones de personas a Bangladés.

"Genocidio. Esta es la conclusión inequívoca de la CIJ. Tras años de negación, impunidad y supresión de la verdad, este fallo constituye un reconocimiento histórico y contundente de las atrocidades cometidas contra los rohinyá", señaló en un comunicado la Secretaria General de AI, Agnes Callamard.

Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia ha declarado a un Estado responsable de cometer genocidio.

La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no supone una condena penal individual de militares o dirigentes concretos, algo que la CIJ exige que haga la propia Birmania después de esta sentencia.

El asesor principal para Asia del think tank Crisis Group, Richard Horsey, dijo a EFE que, tras el fallo, "lo que importa ahora es si los gobiernos que dialogan con Naipyidó están dispuestos a tomar medidas si este ignora la decisión del tribunal".

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Min Aung Hlaing, el jefe del Ejército cuando se cometió el genocidio, lidera ahora el Gobierno militar birmano, tras el golpe castrense de 2021.

Horsey señaló que "los gobiernos que extendieron la alfombra roja a Min Aung Hlaing", inmerso en una campaña de legitimación internacional para dejar atrás el aislacionismo que sufre su país, "ahora lo harán con el jefe de un Estado declarado responsable de genocidio".

"Los gobiernos afectados deben brindar un firme apoyo a los rohinyá y promover la justicia por las atrocidades cometidas, presionar a la junta militar de Birmania para que cumpla con la sentencia y garantizar el retorno seguro y voluntario de los refugiados rohinyá" a su país de origen, según HRW.

Para estas organizaciones, el fallo también "sienta un precedente importante" para las víctimas de genocidios cometidos en otras partes del mundo, como "el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por el presunto genocidio contra los palestinos en Gaza", señaló AI.