"El director general de la Compañía de Oleoductos, Ali Abdulkarim al Musawi, fue arrestado tras confesar ante la justicia su participación en operaciones de contrabando en Jurf al Sajar", publicó este jueves la agencia oficial de noticias iraquí INA.

La Compañía de Oleoductos de Irak, dependiente del Ministerio de Petróleo iraquí, gestiona y opera la red de transporte por ductos de crudo y derivados en el país.

La detención, de la que no han trascendido más detalles hasta el momento, llega en la misma jornada en la que la Unidad de Información de Seguridad iraquí informó de que las unidades de las Fuerzas Armadas entraron en estado de alerta máxima para proceder mañana viernes a su despliegue en la zona.

Este despliegue forma parte del plan que anunció ayer el Gobierno para recuperar el control de la región, también conocido como Jurf al Nasr, mientras se investiga la presunta trama de contrabando de crudo que salpica a la milicia Kataib Hizbulá.

También este jueves el portavoz del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, Sabah Al Numan, dijo en un comunicado reproducido por INA que el Cuartel General de Mando y Control que será desplegado entrará en funcionamiento a partir de las 06:00 hora local (03:00 GMT) del viernes y "ejercerá el mando y control sobre todas las unidades de seguridad bajo su autoridad".

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La decisión se produce en medio de las tensiones entre el Gobierno iraquí y Kataib Hizbulá, que controla el enclave desde que lo arrebató al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en 2014.

Bagdad acusa a la milicia de estar detrás de una trama de contrabando de petróleo organizada desde 2021 en la zona, unos hechos que el grupo ha negado, al tiempo que ha rechazado las exigencias gubernamentales para abandonar el territorio.

Las autoridades iraquíes han defendido la necesidad de que las fuerzas estatales asuman el control de la seguridad y de las infraestructuras petroleras, en el marco de la política del Ejecutivo para garantizar el monopolio estatal de las armas y los recursos energéticos.

La crisis ha dado lugar a varios días de negociaciones entre responsables gubernamentales, dirigentes políticos y representantes de las milicias para acordar una transferencia gradual del control de la zona y evitar un enfrentamiento armado.