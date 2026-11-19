Al menos cinco bombardeos alcanzaron una zona montañosa en Al Shaara, cerca de la localidad de Janta, y las explosiones se pudieron escuchar en la destacada ciudad de Baalbek, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN), que atribuyó la acción a "aviones de guerra israelíes".

Por su parte, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que el objetivo del ataque fueron unas instalaciones anteriormente utilizadas por Hizbulá para la producción de misiles y el almacenamiento de armas, y que ya habían sido bombardeadas durante la guerra entre ambos.

Las fuerzas del Estado judío justificaron la acción en el reciente avistamiento de supuestos integrantes del movimiento libanés en la zona, lo que les llevó a alcanzar las entradas al lugar para evitar su potencial "rehabilitación".

Los bombardeos se producen cuatro días después de que ya tuviera lugar una acción contra un supuesto cargamento de armas en la frontera entre el Líbano y Siria, en otro poco común ataque en el este del país, donde no son frecuentes este tipo de incidentes desde el final del conflicto de comienzos de este año.

Pese al cese de hostilidades, sí son comunes los ataques de artillería, demoliciones y, en menor medida, bombardeos contra el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes ocupan cerca de 60 localidades en una franja que debían entregar gradualmente a las tropas libanesas.

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Israel mantiene ahora que no se retirará hasta que Hizbulá se desarme, mientras que la formación chií afirma que está abierta a dialogar sobre el tema solo una vez termine la ocupación israelí.