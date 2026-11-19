"Nos enfrentamos a operaciones hostiles destinadas a maximizar el impacto mediático y emocional, explotando la facilidad técnica de las comunicaciones anónimas", aseveró este miércoles el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, en una comparecencia en la Cámara de Diputados para informar sobre la oleada de falsas alarmas de bomba en colegios.

Estos avisos comenzaron el pasado 11 de noviembre a través de correos electrónicos anónimos en más de 6.000 colegios y continuaron al día siguiente lo que provocó la evacuación de centros y la interrupción de la actividad escolar.

El jueves 12, el Gobierno italiano dictó un protocolo para no evacuar las escuelas y seguir las clases con normalidad, excepto en casos específicos y ante fundados motivos de alarma que deberán ser evaluados por los delegados de gobierno de cada región, una medida para evitar caos y que, según Piantedosi ha surtido efectos positivos inmediatos.

Según datos aportados por el ministro, el 11 de noviembre se vieron afectadas más de 6.000 escuelas y se registraron 2.455 evacuaciones. Al día siguiente, los falsos avisos llegaron a 3.778 escuelas y se registraron 77 evacuaciones y el 16 de noviembre, tras la directiva, se enviaron correos electrónicos a casi 7.500 escuelas y solo se llevó a cabo una evacuación.

"No existe ninguna emergencia en curso que amenace concretamente la seguridad nacional", dijo hoy el titular de Interior, quien subrayó que el único ciberataque verdaderamente estructurado fue el que afectó el 2 de noviembre a los sistemas de refrigeración de supermercados de varios países, con varias decenas de casos en Italia.

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No obstante, "si bien, por un lado, hay que evitar el alarmismo infundado, por otro, sería un grave error subestimar el fenómeno al que nos enfrentamos", añadió.

Sobre las alarmas en colegios, el ministro destacó que hay que asegurarse de no colaborar con quienes pretenden sembrar el caos: "pero eso no significa que no comprendamos los sentimientos de las familias y los docentes, a quienes puedo asegurar que cada informe será examinado con el máximo cuidado", añadió.

También garantizó que el Gobierno está revisando y prestando especial atención a las infraestructuras de servicios esenciales, como la sanidad, pues, aunque no se han visto comprometidos, es necesario reforzar su resiliencia en prevención ante posibles ataques de estas características.

Sobre la autoría de estas alarmas, el ministro de Interior indicó que es evidente que el propósito de las mismas es desestabilizar y dañar la credibilidad de las instituciones pero "aún es prematuro -añadió- atribuir la responsabilidad a uno o más grupos hostiles coordinados estructuralmente".

"Identificar a los instigadores con certeza requiere tiempo y una verificación exhaustiva, ya que las mismas tecnologías desarrolladas para proteger la privacidad en línea se utilizan para encubrir a los autores de los ataques", dijo.

Además, se trata de amenazas que "trascienden las fronteras nacionales y ningún país puede abordarlas de forma aislada", dijo el titular de Interior, para destacar que hay "una plena conciencia a nivel europeo sobre la necesidad de una respuesta conjunta".