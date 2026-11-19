"Hoy no basta con extraer y exportar, queremos procesar, refinar y agregar valor en Chile con socios japoneses. Nosotros ponemos la materia prima, ustedes ponen el capital y juntos nos hacemos famosos", afirmó el mandatario andino en un desayuno empresarial Chile–Japón, que reunió a empresas de ambos países.

Kast, que aterrizó el jueves en Tokio como última parada de su gira asiática, destacó que el año próximo se cumplen 130 años de "amistad y de reglas claras" con Japón, el mayor inversor asiático en Chile y su cuarto socio comercial.

El mandatario también destacó la iniciativa 'Choose Chile', con la que Santiago busca presentar oportunidades de inversión y promover nuevos proyectos en el país, cuya cumbre se celebrará del 15 al 19 de marzo de 2027.

"Queremos mostrarles en terreno las ventajas que ofrece Chile para quienes nos quieran acompañar en las próximas décadas", afirmó, extendiendo una invitación a los empresarios japoneses presentes en el foro.

Kast tiene programada una cumbre con Takaichi esta tarde, en la que abordarán temas de defensa y gestión de crisis, y tras la que realizarán un anuncio conjunto y celebrarán una cena. El presidente chileno subrayó además que destacará la cuestión de las inversiones con la líder conservadora.

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"Hoy me reuniré con la primera ministra para dar pasos en esa misma dirección, ya que los Gobiernos abrimos caminos, pero son ustedes, las empresas, las que lo tienen que recorrer", zanjó.

El mandatario chileno se encuentra en Tokio, donde tiene previsto un encuentro con los emperadores japoneses y otro con parlamentarios, tras participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en la ciudad suroriental china de Shenzhen, que concluyó el jueves.

Antes de su paso por China, Kast realizó una visita oficial a Vietnam, donde abogó por reforzar el intercambio comercial entre ambos países.