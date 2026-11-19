El Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC) de este organismo comunitario con sede en Helsinki concluyó que es necesaria una actuación a escala de la UE para hacer frente a los riesgos para el medio ambiente y la salud que plantean los PFAS, evitar distorsiones del mercado y mantener la igualdad de condiciones en toda la Unión.

"Basándose en su evaluación de las repercusiones socioeconómicas de la restricción propuesta, y teniendo en cuenta las conclusiones del Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) sobre las emisiones y los riesgos de los PFAS, el SEAC apoya una prohibición con excepciones específicas para determinados usos", señaló la ECHA en un comunicado.

Para garantizar que las restricciones se mantengan proporcionadas y viables, el SEAC recomendó en su dictamen final introducir derogaciones para ciertos usos de las llamadas "sustancias químicas eternas", siempre que las pruebas disponibles lo justifiquen.

Asimismo, sugirió períodos de transición y de excepción que den tiempo para desarrollar y aplicar alternativas y cumplir con cualquier condición adicional, así como aplicar excepciones de duración limitada para determinados sectores, a la espera de una evaluación más exhaustiva.

El dictamen final del SEAC también respaldó, tal como propuso el RAC, la adopción de medidas adicionales de gestión de riesgos para minimizar las emisiones de PFAS procedentes de los usos objeto de excepción.

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No obstante, concluyó que no se dispone de información suficiente para evaluar los costes y beneficios de las medidas propuestas.

"Tanto el RAC como el SEAC consideran que las medidas reglamentarias existentes son insuficientes para controlar las emisiones y los riesgos derivados de los usos de las PFAS y, por tanto, respaldan la adopción de medidas adicionales a escala de la UE", subrayó la agencia química europea sobre las conclusiones de sus dos comités científicos.

Las PFAS son un grupo de más de 10.000 sustancias químicas sintéticas que han sido ampliamente utilizadas durante décadas en numerosos sectores industriales por sus propiedades antiadherentes, impermeabilizantes y antimanchas.

Se las conoce como "químicos eternos" porque son extremadamente resistentes y tardan cientos de años en descomponerse, por lo que suponen un riesgo para la salud y para el medio ambiente, ya que terminan acumulándose en el cuerpo humano y la naturaleza.