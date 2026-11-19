Con las cinco caídas en fila, el mercado mexicano perfila un cierre negativo en la semana ya que del martes al jueves, el lunes fue feriado, acumula una caída del -3,48 % .

"El mercado de capitales observó pérdidas generalizadas a nivel global entre los principales índices bursátiles, a pesar del debut de Anthropic en el índice Nasdaq, que realizó la mayor oferta pública inicial de la historia, superando el récord establecido por SpaceX en junio", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,64 % para encadenar cinco sesiones de caídas".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-4,52 %), Grupo México (-3,87 %), GCC (-3,59 %), Genomma Lab (-3,5 %) y Cemex (-3,22 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras la caída, el mercado mexicano registra un retroceso del -1,5 % en lo que va de noviembre, y muestra un avance del 6,88 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,43 % frente al dólar al pasar de 18,85 a 19,12 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 242 millones de títulos por un importe de 21.935 millones de pesos (unos 1.147 millones de dólares).

De las 772 firmas que cotizaron en la jornada, 338 terminaron con sus precios al alza, 403 tuvieron pérdidas y 31 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la controladora de empresas Grupo Carso (GCARSO A1), con el 4,51 %; del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR B), con el 3,41 %, y de la productora de acero Industrias CH (ICH B), con el 3,09 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las compañías mineras Frisco (MFRISCO A-1), con el -9,93 %, Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,52 % y Grupo México (GMEXICO B), con el -3,87 %.