En la cuenta de resultados que remitió este jueves a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía informó asimismo de un aumento del 9 % en la facturación hasta unos 540.472 millones de yuanes (80.514 millones de dólares, 73.590 millones de euros).

En su segundo trimestre fiscal (julio-septiembre), las ganancias de Alibaba se dispararon un 207 %, hasta los 64.535 millones de yuanes (9.614 millones de dólares, 8.787 millones de euros), mientras que sus ingresos se incrementaron un 10 %, hasta los 271.519 millones de yuanes (40.448 millones de dólares, 36.970 millones de euros).

"Mantendremos la disciplina en nuestras inversiones en inteligencia artificial (IA), con el foco en la rentabilidad del capital invertido y el objetivo de lograr un flujo de caja libre positivo", explicó el director financiero del grupo, Toby Xu.

Alibaba elevó un 60 % interanual su gasto de capital en el trimestre, hasta los 50.477 millones de yuanes (7.520 millones de dólares, 6.873 millones de euros), para ampliar su infraestructura de IA.

Alibaba atribuyó el aumento del beneficio en el semestre a las mayores ganancias netas por inversiones y al incremento del resultado operativo, aunque el beneficio neto ajustado, que excluye entre otras partidas las ganancias y pérdidas por inversiones, cayó un 7 % en ese mismo período.

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Por segmentos, el negocio de comercio electrónico en China -que tiene como principales exponentes a los portales Taobao y Tmall y que, sin contar las entregas rápidas, representó un 36 % de la facturación del grupo- redujo sus ingresos un 5 % interanual entre julio y septiembre.

Por su parte, el negocio internacional -donde destacan plataformas como AliExpress, con presencia en América- ingresó un 8 % menos.

La división de nube y servicios de computación para IA facturó un 49 % más en el semestre, mientras que los ingresos del resto de negocios bajaron un 2 % por el descenso de la facturación de la filial logística Cainiao, compensado en parte por el crecimiento de la plataforma de mapas Amap y de Alibaba Health.

"El crecimiento de los ingresos de la división de nube siguió acelerándose y la mejora de los resultados elevó el margen EBITA al 14,5 %", apuntó Xu al referirse a una división cuya facturación aumentó un 53 % interanual en el trimestre.

El consejero delegado, Eddie Wu, destacó los avances en la comercialización de los servicios de IA y la mejora de la rentabilidad del grupo de comercio electrónico, donde el negocio de entregas rápidas "siguió reduciendo sustancialmente sus pérdidas al tiempo que mantenía su cuota de mercado".

El negocio de entregas rápidas en China, que incluye Taobao Instant Commerce -el servicio con el que Alibaba ofrece entregas de alimentos y otros productos en cuestión de horas a través de Taobao y compite con operadores como Meituan y JD.com-, elevó sus ingresos un 22 % entre julio y septiembre.

Wu especificó, además, que los ingresos procedentes de productos relacionados con IA crecieron a triple dígito por decimotercer trimestre consecutivo, hasta los 17.918 millones de yuanes (2.669 millones de dólares, 2.440 millones de euros).

El grupo incorporó en octubre a su aplicación Qwen, un 'chatbot' con el que pretende competir con servicios como ChatGPT, el asistente personal Qwen Go!, que puede ejecutar tareas de varios pasos en distintas plataformas.

El documento revela asimismo que Alibaba destinó 221 millones de dólares a recomprar en Estados Unidos 17,95 millones de acciones ordinarias, equivalentes a unos 2,24 millones de títulos representativos de acciones (ADS), en el último trimestre.

Los títulos de la tecnológica cerraron este jueves en la Bolsa de Hong Kong con una caída del 5,51 %, antes de la publicación de los resultados, y acumulan un descenso del 43,6 % en lo que va de año.