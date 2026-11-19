Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibirán al primer ministro británico, Andy Burnham, para celebrar un primer encuentro los tres antes de pasar a una sesión plenaria en la que participarán diferentes ministros del Reino Unido y comisarios europeos.

La UE espera que esta segunda cumbre, tras la que celebraron en Londres en mayo de 2025 y que certificó una nueva asociación estratégica, sirva para profundizar su cooperación y hacer balance de los avances en defensa, seguridad sanitaria, en materia de interior y judicial, o migración irregular.

Asimismo, las dos partes reafirmarán su compromiso de trabajar juntos en cuestiones geopolíticas comunes -como la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio, las amenazas híbridas y cibernéticas, o el orden internacional basado en normas- y de reforzar su cooperación en seguridad y defensa.

Uno de los resultados que esperan obtener de la cumbre es más ventajas para los ciudadanos de ambas partes en el marco del Programa de Experiencias para Jóvenes, que busca facilitar la participación de jóvenes tanto de la UE como del Reino Unido en actividades como el trabajo, los estudios, las estancias 'au pair', el voluntariado o simplemente los viajes, durante un periodo limitado.

Las dos partes deben llegar a acuerdos en asuntos como el número total de participantes o las tasas de matrícula en estudios. El Reino Unido ha ofrecido una rebaja en las tasas que pagan los europeos, pero la UE insiste en que se les equiparen, por lo que las negociaciones continúan, indicaron a EFE fuentes diplomáticas.

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Otras fuentes diplomáticas señalaron que la UE está muy interesada no solo en que sus jóvenes puedan estudiar en el Reino Unido sino también en que más estudiantes británicos vayan a países europeos, pero aludieron a que la negociación sobre las tasas "sigue siendo un escollo".

Reconocieron que se trata de un asunto "muy sensible" que se está abordando "de manera muy intensa". Otras fuentes puntualizaron que los avances en otros acuerdos se han vinculado a que la iniciativa sobre los jóvenes salga adelante.

Una tercera fuente diplomática dijo a EFE que, si hay finalmente un acuerdo, sólo se sabrá durante la cumbre.

"Las universidades del Reino Unido están en una situación financiera bastante precaria, con lo cual el aceptar que los estudiantes europeos paguen lo mismo que los británicos plantearía probablemente para ciertas universidades problemas presupuestarios", afirmó a EFE Ignacio García Bercero, investigador sénior del centro de estudios Bruegel.

En el caso de las normas sanitarias y fitosanitarias, el Reino Unido ha insistido en estar presente en la etapa técnica de elaboración de las normativas, mientras que los europeos creen que debe estarlo solo en la fase de aplicación, dijeron fuentes diplomáticas.

"Evidentemente es una preocupación muy importante como la legislación está aún en proceso legislativo, no creo que la Unión Europea pueda dar una garantía firme al Reino Unido", comentó Garcia Bercero.

Añadió que al Reino Unido también le preocupa que se adopte legislación en Europa que incluya el concepto de 'made in EU' y sea visto como una discriminación a las importaciones británicas.

Por lo que se refiere a la vinculación al sistema de comercio de emisiones, el experto consideró que si se logra es un asunto que no pone en cuestión la integridad del mercado único y podría garantizar que el Reino Unido se alinee totalmente con la legislación comunitaria, según el experto.

En el asunto del ETS, una de las áreas que han requerido más trabajo es el análisis de cómo afectaría a los intereses de los mercados financieros de Londres, apuntaron fuentes diplomáticas.

Un acuerdo que se negocia actualmente, aunque aún está verde para incluirlo entre los posibles resultados de la cumbre, es la integración del Reino Unido en el mercado común de la electricidad.

Tras la salida del Reino Unido de la UE el 31 de enero de 2020, sus relaciones se rigen fundamentalmente por el acuerdo de retirada, el acuerdo de comercio y cooperación y el acuerdo más reciente sobre Gibraltar.