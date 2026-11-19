"La DEA manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio Público de Costa Rica en la investigación por el homicidio del periodista Camilo Rodríguez, ofrecimiento que se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional entre ambas instituciones", informó este jueves la Fiscalía General costarricense en un comunicado.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, se encuentra en Washington cumpliendo una agenda de trabajo con representantes de la DEA, "como parte de los esfuerzos de cooperación y articulación entre ambas instituciones en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional", explicó la Fiscalía.

El periodista y escritor Camilo Rodríguez, quien denunciaba en sus perfiles digitales casos de corrupción y de narcotráfico, fue asesinado cuando conducía su vehículo en San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), donde fue atacado a balazos por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

La Fiscalía creó un grupo especializado para investigar este caso junto al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el fin de encontrar a los responsables y determinar si el crimen tiene relación con la labor del comunicador. El Gobierno también ha prometido todo el apoyo de la Policía del Ministerio de Seguridad.

A estos esfuerzos podría sumarse la DEA, agencia que ha mantenido en los últimos años una estrecha colaboración con autoridades judiciales y gubernamentales de Costa Rica.

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La Fiscalía General dijo que la visita del fiscal Díaz a Washington tiene como fin "dar continuidad al trabajo conjunto que mantienen Costa Rica y Estados Unidos en materia de investigación y persecución de estructuras criminales, particularmente aquellas vinculadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada".

Camilo Rodríguez es el tercer periodista asesinado a tiros en Costa Rica. Los otros dos fueron el director del programa de radio dedicado a la sátira política y denuncia La Patada, Parmenio Medina, a quien un sicario mató en 2001, y la periodista de una revista económica Ivania Mora, asesinada en 2003, también por sicarios.

El crimen ha sido repudiado por el Gobierno, las autoridades judiciales, la ONU, Reporteros Sin Fronteras, la embajada de Estados Unidos, la de la Unión Europea, así como por empresarios locales y el gremio periodístico.

El comunicador se dedicaba a publicar en sus perfiles digitales videos en los que denunciaba casos de presunta corrupción en instituciones del Estado y sobre supuestos narcotraficantes que identificaba con nombres, apellidos y hasta apodos, y a quienes relacionaba con organizaciones criminales internacionales y en ocasiones con movimientos políticos del país.