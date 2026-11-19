El recorrido por 'Louise Bourgeois. Extrême Tension' (Louise Bourgeois. Extrema Tensión) que permanece abierta al público hasta el 21 de febrero de 2027, presenta una nueva faceta de la trayectoria de la reconocida artista contemporánea y responsable de la creación de esculturas significativas, como la araña de grandes dimensiones que se encuentra junto al museo Guggenheim de Bilbao.

"Es una exposición un poco excepcional, ya que muchos conocen a Louise Bourgeois por sus arañas y esculturas, y es la primera vez que presentamos su obra gráfica, esencial en la trayectoria de la artista", explicó este jueves a EFE la comisaria general de la exposición, Marie-Laure Bernadac.

Con la llegada de la artista a Nueva York en 1938, llega su nuevo descubrimiento: el grabado, una técnica que se vuelve esencial en toda su obra posterior.

"Es un trabajo que le permitió sintetizar sus imágenes y trabajar en su vocabulario. Un vocabulario que va a utilizar a lo largo de toda su vida en escenas de interior y de familia", apuntó a EFE una de las comisarias asociadas y conservadora de la Biblioteca nacional de Francia, Cécile Poucheau-Lesteven.

Las obras de juventud de la artista constituyen la aportación de la Biblioteca nacional de Francia a la exposición, mientras que el Pompidou cuenta con los diseños sobre todo a partir de la década de los noventa, según afirmó a EFE la conservadora del Centro Pompidou, Anne Montfort-Tanguy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La muestra adentra al público en un recorrido cronológico que combina las 91 obras que conserva el Centro Pompidou, entre las que se encuentran dibujos, grabados, esculturas e instalaciones artísticas, y el centenar de láminas así como los ocho libros de la artista que reúne la Biblioteca Nacional de Francia.

"Ese es el origen de nuestro fondo de grabados, un fondo muy importante, sobre todo en lo que respecta a la parte más antigua", señaló Poucheau-Lesteven.

Por parte del Centro Pompidou, Monfort-Tanguy destacó la importancia de la recepción de un conjunto de grabados denominados 'Turning Inwards' y que está compuesto por 38 láminas de gran formato que se presentan como el centro alrededor del cual gira la exposición.

"La idea de reunir las dos colecciones permite tener una visión quizás más amplia de la obra de Louise Bourgeois", explicó la conservadora del Centro Pompidou.

Louise Bourgeois desarrolló una obra alejada de los grandes estilos artísticos del siglo XX como fueron el surrealismo o el expresionismo, para crear un lenguaje más personal que, según la organización de la muestra, continúa influenciando a múltiples artistas actuales.