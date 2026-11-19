La sentencia "debe marcar un punto de inflexión para la justicia de los rohinyás y de toda la población birmana, y el comienzo de un proceso significativo para poner fin a la impunidad por las graves violaciones y abusos que siguen cometiéndose en el estado de Rakáin", afirmó en un comunicado.

El responsable de derechos humanos de Naciones Unidas aseguró que "el sufrimiento, la miseria y la humillación infligidos a los rohinyás por el Estado de Myanmar son una mancha en la conciencia de la humanidad".

Türk insistió en que la sentencia debe traducirse en acciones concretas y agregó que "envía un mensaje contundente a todos los Estados del mundo: quienes sean responsables de genocidio deberán rendir cuentas".

Recordando que tribunales de países como Argentina y Timor Oriental están examinando la responsabilidad individual por diversos crímenes presuntamente cometidos en Birmania, pidió que "ahora más que nunca, a la luz de la sentencia de la CIJ, se apoyen esos procesos, se preserven y compartan las pruebas pertinentes y se faciliten las labores de investigación y enjuiciamiento".

Türk también pidió el fin inmediato de las transferencias de material militar, combustible para aviones y otros equipos de posible uso militar "que siguen utilizándose para cometer crímenes atroces contra la población de Birmania".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Debe hacerse todo lo posible para garantizar justicia y reparación a los rohinyás y poner fin a la violencia y la persecución que, como ha detallado la CIJ, han proyectado durante tanto tiempo una oscura sombra sobre el país", resumió.