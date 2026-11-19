La sentencia "debe marcar un punto de inflexión para la justicia de los rohinyás y de toda la población birmana, y el comienzo de un proceso significativo para poner fin a la impunidad por las graves violaciones y abusos que siguen cometiéndose en el estado de Rakáin", afirmó en un comunicado.
El responsable de derechos humanos de Naciones Unidas aseguró que "el sufrimiento, la miseria y la humillación infligidos a los rohinyás por el Estado de Myanmar son una mancha en la conciencia de la humanidad".
Türk insistió en que la sentencia debe traducirse en acciones concretas y agregó que "envía un mensaje contundente a todos los Estados del mundo: quienes sean responsables de genocidio deberán rendir cuentas".
Recordando que tribunales de países como Argentina y Timor Oriental están examinando la responsabilidad individual por diversos crímenes presuntamente cometidos en Birmania, pidió que "ahora más que nunca, a la luz de la sentencia de la CIJ, se apoyen esos procesos, se preserven y compartan las pruebas pertinentes y se faciliten las labores de investigación y enjuiciamiento".
Türk también pidió el fin inmediato de las transferencias de material militar, combustible para aviones y otros equipos de posible uso militar "que siguen utilizándose para cometer crímenes atroces contra la población de Birmania".
"Debe hacerse todo lo posible para garantizar justicia y reparación a los rohinyás y poner fin a la violencia y la persecución que, como ha detallado la CIJ, han proyectado durante tanto tiempo una oscura sombra sobre el país", resumió.