El organismo expresó en un comunicado "su solidaridad" con las familias de las víctimas, las comunidades afectadas y el pueblo indígena tolupán, al que pertenecían algunos asesinados, que sigue enfrentando las consecuencias de "una grave situación de violencia y garantía de sus derechos".

Subrayó que la reiteración de estos hechos exige que la respuesta estatal trascienda los "enfoques reactivos o represivos" e incorpore medidas estructurales, entre ellas una mayor presencia institucional y la atención a los conflictos territoriales, las desigualdades sociales y las condiciones de vulnerabilidad que afrontan las poblaciones indígenas.

Las doce personas fueron asesinadas la madrugada del miércoles en cuatro tiroteos registrados en una zona montañosa del municipio de Yorito, según informes de la Policía Nacional.

Tres de los ataques ocurrieron en la comunidad de Vallecillo, con un saldo de nueve muertos, mientras que el cuarto se produjo en Pacayales, donde fallecieron otras tres personas, y las primeras pesquisas apuntan a que los responsables pertenecen a una estructura criminal conocida como Cartel del Diablo, que opera en Yoro, y contra la cual las autoridades mantienen un operativo para desarticularla.

Entre los fallecidos figura la líder indígena tolupán y concejal de Yorito Delma Yolanda Olvera Pérez, quien fue asesinada junto con su esposo y su hija de tres años.

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Los cuerpos fueron sepultados este jueves en medio de escenas de consternación y dolor entre familiares y vecinos. De las doce víctimas, únicamente tres fueron trasladadas para la autopsia a la sede de Medicina Forense en San Pedro Sula, en el norte del país.

La Oacnudh indicó que "toma nota" de las investigaciones abiertas por las autoridades hondureñas e instó a que la declaratoria de Yoro como 'Territorio de alto riesgo', aprobada el miércoles por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se ajuste a los estándares internacionales y respete los principios de legalidad, temporalidad, necesidad y proporcionalidad.

También subrayó que las medidas deben garantizar el respeto de los derechos humanos, las garantías judiciales, la no discriminación y el uso de evidencia técnico-científica.

El organismo reiteró su disposición de continuar brindando asistencia técnica para contribuir a "respuestas sostenibles frente a la violencia", con especial atención a la protección de los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez y las personas defensoras de derechos humanos.