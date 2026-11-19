"Queremos echar abajo esa reforma y queremos echar abajo la contrarreforma agraria. Y plantearle a este Gobierno que si no está dispuesto al diálogo, vamos a un paro general que va a paralizar a Colombia", expresó el senador Cepeda a EFE durante la manifestación en Bogotá.

Con este proyecto de ley, el Gobierno busca frenar el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas del país, pero con recortes en múltiples partidas y subidas de impuestos.

El congresista, a quien el mandatario Abelardo de la Espriella derrotó en la segunda vuelta de las elecciones de este año, insistió en que la propuesta gubernamental "va a llevar a la pobreza a millones de personas en Colombia".

Igualmente criticó que el presidente hubiese pintado un panorama más bien sombrío de las cuentas públicas de Colombia y apelara al Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar este problema.

En ese sentido, Cepeda aseguró que el proyecto de Ley de Rescate Económico lo está tramitando "porque es una imposición del Fondo Monetario Internacional, por el empréstito que él ha tomado para acabar con el Estado en términos sociales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"De la Espriella quiere destruir las instituciones que sirven para los derechos sociales de la gente, pretende poner un impuesto a los salarios de las capas medias y de los sectores más pobres de la población que los va a dejar en la ruina", añadió.

Miles de personas en distintas ciudades de Colombia salieron este jueves a la calle a protestar contra la reforma económica del Gobierno de De la Espriella.