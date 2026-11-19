El operativo 'Cero Impunidad 37633', se desarrolló en el municipio La Libertad, para rescatar a la menor de nacionalidad venezolana sobre la que había una notificación amarilla de Interpol.

La operación la desarrolló la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), tras recibir información del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, que alertó sobre la pérdida de la menor.

Sobre ella se indicaba que presuntamente habría sido trasladada mediante engaños desde su país de origen hasta territorio ecuatoriano.

A partir de esta alerta internacional, los equipos especializados de la Policía Nacional desplegaron investigaciones, entrevistas en territorio y usaron herramientas tecnológicas que permitieron identificar el posible paradero de la niña y localizarla en compañía de una mujer en Santa Elena (suroeste).

Durante las investigaciones se obtuvieron indicios de que la niña presuntamente era obligada a realizar actividades de venta ambulante en las playas de La Libertad, en condiciones "que habrían vulnerado sus derechos fundamentales, al encontrarse privada del acceso a la educación y de la comunicación con sus progenitores", señaló la Policía.

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Así también, se identificaron indicios de posibles modificaciones en su apariencia física, presuntamente destinadas a dificultar su reconocimiento y localización por parte de las autoridades.

Con estos antecedentes, los servidores policiales ejecutaron la intervención que permitió poner a buen recaudo a la niña y aprehender a la ciudadana venezolana, de 62 años, quien fue puesta a órdenes de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

La operación contó con el apoyo logístico de la organización internacional OUR Rescue, como parte de los mecanismos de cooperación orientados a la protección de víctimas y la lucha contra los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes.