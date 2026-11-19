"Acabamos de recibir el texto y nuestros equipos lo están revisando. Acabamos de salir de una reunión de ministros de la UE en la que hemos hecho un repaso preliminar del contenido del segundo borrador. No haremos comentarios al respecto por el momento", dijo el responsable climático de la UE, Wopke Hoekstra, en un comunicado difundido a los medios.

Aseguró que su visto bueno dependerá de que el texto final garantice si la comunidad internacional sigue avanzando en la lucha contra la crisis climática y en la respuesta al rebasamiento (del límite de temperatura de 1,5 grados); la implementación sigue en el centro de la acción climática internacional; el Acuerdo de París sigue siendo el marco para la acción colectiva; y el multilateralismo sigue siendo capaz de ofrecer avances.

La UE había rechazado de plano el primer borrador, publicado el pasado lunes, y lo llamó "una lista de la compra".

La publicación de este segundo borrador por parte de la presidencia de la cumbre marca el inicio de la recta final de las negociaciones en Antalya, donde cerca de dos centenares de países buscan cerrar un consenso antes de la clausura prevista para este viernes.