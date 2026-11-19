"Las unidades de las Fuerzas Armadas, en todas sus formaciones, han entrado en estado de alerta C", considerada "máxima", para iniciar mañana viernes el despliegue en Jurf al Sajar, también conocida como Jurf al Nasr, situada a unos 60 kilómetros al suroeste de Bagdad", informó el jefe de la Unidad de Información de Seguridad, el general Saad Maan, en un comunicado reproducido por la agencia nacional de noticias iraquí INA.

Por su parte, el portavoz del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, Sabah Al Numan, dijo en un comunicado reproducido por INA que el Cuartel General de Mando y Control que será desplegado entrará en funcionamiento a partir de las 06:00 hora local (03:00 GMT) del viernes y "ejercerá el mando y control sobre todas las unidades de seguridad bajo su autoridad", las cuales tendrán diferentes zonas asignadas.

De acuerdo con el plan de Al Zaidi, el nuevo mando en la zona contempla el despliegue de unidades del Ejército, de la Policía Federal y de Energía -que vigila la infraestructura petrolera-, además de tres brigadas de la amalgama de milicias progubernamental Fuerzas de Movilización Popular (FMP), de la que precisamente Kataib Hizbulá forma parte.

La decisión se produce en medio de las tensiones entre el Gobierno iraquí y Kataib Hizbulá, que controla el enclave desde que lo arrebató al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en 2014.

Bagdad acusa a la milicia de estar detrás de una trama de contrabando de petróleo organizada desde 2021 en la zona, unos hechos que el grupo ha negado, al tiempo que ha rechazado las exigencias gubernamentales para abandonar el territorio.

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Las autoridades iraquíes han defendido la necesidad de que las fuerzas estatales asuman el control de la seguridad y de las infraestructuras petroleras, en el marco de la política del Ejecutivo para garantizar el monopolio estatal de las armas y los recursos energéticos.

La crisis ha dado lugar a varios días de negociaciones entre responsables gubernamentales, dirigentes políticos y representantes de las milicias para acordar una transferencia gradual del control de la zona y evitar un enfrentamiento armado.