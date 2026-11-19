La corte con sede en Luxemburgo se pronunció en este sentido "para garantizar que los pacientes y los profesionales de la salud dispongan de la información necesaria para prevenir cualquier riesgo para la salud pública".

Así pues, el TJUE obliga a que los medicamentos importados estén "sujetos a los mismos requisitos" que los comercializados en el propio país "con arreglo al procedimiento de autorización de comercialización", siguiendo el código comunitario sobre medicamentos de uso humano.

La sentencia responde al caso de una compañía alemana que en 2010 obtuvo la autorización para importar desde Italia un medicamento contra el cáncer y que fue eximida de la obligación prevista en la ley estatal de incluir en las jeringuillas indicaciones en alemán, pese a que la legislación no prevé dicha exención.

Posteriormente se interpuso ante la justicia germana un recurso de casación en el que se preguntaba si la renovación de la autorización en 2014 incumplía los requisitos aplicables en materia de etiquetado.

El tribunal alemán elevó la cuestión al TJUE, que ahora dictamina que "la exención de la obligación de incluir determinadas menciones en el etiquetado de un medicamento" depende de que su dispensación requiera la intervención de un profesional o de un centro sanitario, "con independencia de que dicho medicamento esté o no sujeto a receta médica".