Durante una audiencia celebrada este jueves en el Palacio Apostólico con motivo del encuentro promovido por Cáritas Internationalis, el pontífice agradeció la labor que realizan en los lugares más remotos del mundo y evocó su propia experiencia en Latinoamérica.

"Durante mis muchos años de servicio misionero en Perú, pude presenciar de primera mano cómo la Iglesia está presente en contextos donde la marginación y la pobreza están extendidas, y el modo en que Cáritas y otras organizaciones trabajan por mejorar la sociedad", subrayó el papa.

León XIV recordó que estas organizaciones y sus voluntarios hacen frente "a la indiferencia" mediante su compromiso "de respetar y salvaguardar la dignidad otorgada por Dios a quienes son marginados de cualquier manera".

"Compartir el sufrimiento de personas que viven en contextos de conflicto y en sociedades fragmentadas, sostener a quienes experimentan la fragilidad de la pobreza y servir a los olvidados no siempre es fácil", admitió el pontífice.

Por ello, les exhortó: "No perdáis el valor de acompañar a estos hermanos y hermanas necesitados, de luchar contra la injusticia y de llevar esperanza. No perdáis la alegría de ser las manos de Dios e instrumentos de su paz".

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De cara a la próxima Asamblea General de Cáritas Internationalis en 2027 y a la elaboración de su Marco Estratégico para el periodo 2027-2030, León XIV les pidió promover la unidad y cohesión.

Asimismo, celebró que estén promoviendo procesos que den protagonismo a las organizaciones locales y regionales sobre el terreno.

"Todas las organizaciones deben esforzarse por fomentar un estilo de liderazgo competente, responsable, transparente y que, al mismo tiempo, sea también humilde, atento y cercano a la gente", aseguró.

Asimismo, animó a la confederación, que este año celebra su 75 aniversario, junto al 25 aniversario de la red contra la trata de personas COATnet, a seguir fortaleciendo su acción humanitaria y su labor de sensibilización, "dando un lugar central a las voces de los más pobres".