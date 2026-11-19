Está previsto que la primera edición de la cumbre 'Black Swan Summit Spain' se celebre en Madrid del 18 al 20 de octubre de 2027 con unos 2.000 responsables políticos, representantes de bancos centrales, instituciones financieras, inversores y líderes tecnológicos, según un comunicado del banco central español y del organismo del banco central de Singapur, país que se erige como centro financiero regional.

El objetivo del encuentro, que se desarrollará bajo el lema 'The Madrid Link: Reconfigurar las finanzas entre Europa y América Latina', es "desbloquear inversiones, fortalecer la resiliencia económica y construir sistemas financieros más interoperables", así como "analizar cómo las relaciones económicas consolidadas pueden traducirse en nuevas oportunidades de conectividad financiera, innovación y crecimiento".

En el comunicado se destaca la posición de España "como puerta de entrada financiera y de inversión entre Europa y América Latina", región en la que es el principal inversor europeo, por sus "prolongadas relaciones bancarias, sus redes institucionales y sus vínculos comerciales".

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien viajó a Singapur para participar en la feria Fintech de la isla, aseguró que el país "puede desempeñar un papel distintivo" en la "transformación de las finanzas", un proceso que "va mucho más allá" de la forma en que se realizan los pagos, pues "la digitalización, la tokenización y las nuevas infraestructuras están cambiando la manera en que se emiten, negocian y liquidan los activos financieros".

La cumbre combinará debates sobre políticas públicas con oportunidades de inversión, innovación y desarrollo de mercado, con especial atención a facilitar la expansión de empresas fintech y tecnológicas entre Europa y América Latina, y su programa incluirá encuentros entre emprendedores e inversores internacionales, y presentaciones de empresas emergentes.

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También se abrirán debates sobre la financiación de infraestructuras digitales, la interoperabilidad de los pagos instantáneos, la tokenización, las monedas estables, el dinero digital y la regulación financiera, y se abordará la inteligencia artificial (IA) en el sector, la inclusión financiera y el acceso a servicios de ahorro e inversión.

El texto destaca que el anuncio de la nueva cumbre se produce en un momento de reajustes comerciales, incertidumbre geopolítica, competencia tecnológica y una creciente preocupación por la soberanía financiera que "están llevando a los países a replantearse las infraestructuras a través de las cuales circulan el capital, los pagos y las inversiones entre fronteras".

El Banco de España y la singapurense GFTN pretenden que la Black Swan Summit Spain se convierta en una plataforma anual de cooperación financiera y tecnológica, sujeto a futuros acuerdos.