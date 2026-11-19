Esa cifra por 5.280 siniestros declarados, la presentó este jueves el consorcio Francia Aseguradoras, que destacó que se trata de un monto "particularmente elevado" para unos acontecimientos que se concentraron en apenas 24 horas.

En un comunicado, la organización que reúne las compañías de seguros dijo que esos daños son "del mismo orden" que los que se produjeron en los disturbios de 2005 (209 millones), que se prolongaron durante cuatro semanas, o durante las movilizaciones de los 'chalecos amarillos' en 2018-2019 (256 millones), que duraron varios meses.

Según el análisis de las aseguradoras con las informaciones que les han llegado hasta el 12 de noviembre, los 4.050 siniestros declarados por desperfectos en bienes profesionales, principalmente en tiendas, podrían representar 198 millones de euros.

A eso hay que añadir unos 3,5 millones de euros por 370 daños en bienes de particulares y otros 6 millones por 860 siniestros en daños en vehículos.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, había dicho el pasado martes en una comisión de investigación sobre ese episodio de violencia que en la ciudad "nunca" se había "alcanzado esa proporción de daños a bienes privados" y que a ese respecto, se superó el nivel de lo ocurrido en la revuelta de mayo de 1968 y de las protestas de los 'chalecos amarillos'.

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Grégoire precisó que el costo para el Ayuntamiento sería de unos 3 millones de euros por la destrucción de mobiliario urbano y "probablemente decenas de millones de euros" por los incendios y desperfectos en el asfalto y en el firme de las calles.

Los actos de violencia en Francia se han repetido en las jornadas de protesta durante los siguientes fines de semana organizadas por la carestía de la vida o en apoyo de las reivindicaciones de los estudiantes, entre otros motivos, pero sin llegar al nivel del 17 y 18 de octubre, cuando las fuerzas del orden se vieron ampliamente desbordadas.