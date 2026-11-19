Hombres, jóvenes y ancianos siguieron en directo la lectura del veredicto desde La Haya a través de una pantalla gigante instalada por el Consejo Unido de los Rohinyás (UCR) en el que se considera el mayor asentamiento de refugiados del mundo.

El alto tribunal de Naciones Unidas concluyó que el Estado birmano "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" durante la ofensiva militar de 2017 en el norte del estado de Rakáin, en el oeste del país.

Sayed Ullah, presidente del Consejo Unido de los Rohinyás, declaró a EFE que la comunidad sintió tanto alegría como rabia tras conocerse la sentencia -que por primera vez declara a un Estado responsable de cometer genocidio- tras décadas de sufrimiento y violencia a la minoría musulmana.

"Hemos visto el veredicto. Por un lado, estamos felices. Por otro, sentimos rabia porque nuestra gente fue asesinada y torturada sistemáticamente. Pero después de 10 años, finalmente hemos recibido un veredicto positivo sobre el genocidio cometido contra los rohinyás. Por eso estamos contentos", afirmó.

En nombre del pueblo, Ullah aseguró que lo que necesitan ahora es que se garantice la aplicación de la sentencia. "Ahora es necesaria una coordinación nacional e internacional para fortalecer la voz de los rohinyás", sostuvo.

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El copresidente del Consejo Nacional Rohinyá de Arakán, Nay San Lwin, calificó el veredicto como un hito histórico para la comunidad, pero advirtió de la necesidad de acciones para los refugiados.

"Hoy se marca un hito histórico para el pueblo rohinyá y se reafirma el principio fundamental de que ningún Estado está por encima del derecho internacional", declaró a EFE en reacción a la sentencia.

"Sin embargo, debemos recordar que una sentencia judicial por sí sola no puede impartir justicia. Birmania debe cumplir plenamente y sin demora las órdenes de la Corte, y todos los responsables deben rendir cuentas individualmente por sus crímenes", subrayó Lwin.

Según el líder rohinyá, el veredicto es también un reconocimiento a su identidad y la oportunidad de regresar algún día a Birmania "de forma segura, voluntaria y con dignidad", agregó.

Nay San Lwin insistió en que la comunidad rohinyá seguirá buscando justicia hasta poder regresar al país en el que nacieron.

"Este no es el final de nuestra lucha. Seguiremos buscando justicia hasta que se restituyan nuestros derechos y podamos vivir en libertad, igualdad y seguridad en nuestra tierra natal", aseguró.

Desde los asientos frente a la emisión en el campamento 15 de Cox's Bazar, Khin Maung, coordinador de la Juventud Refugiada en Bangladés, recordó que el fallo es un reconocimiento para todas las minorías étnicas que sufren "genocidio sistemático" en Myanmar.

"Estamos realmente felices. Hoy, el mundo ha reconocido nuestro sufrimiento. No son solo los rohinyás quienes sufren, todas las comunidades étnicas de Birmania están sufriendo. Se ha cometido genocidio de forma sistemática contra diferentes comunidades, no solo contra los rohinyás. Hoy todos están contentos", declaró a EFE.

El caso ante la CIJ fue presentado por Gambia en noviembre de 2019, acusando a Birmania de violar la Convención sobre el Genocidio por el trato dado a los rohinyás, en particular durante las operaciones militares de 2016 y 2017.

La ofensiva militar de 2017 obligó a más de 700.000 rohinyás a huir a la vecina Bangladés, donde se sumaron a oleadas anteriores de refugiados.

Más de un millón de rohinyás viven actualmente en campamentos de refugiados en Cox's Bazar, lo que convierte esta crisis en una de las mayores situaciones de desplazamiento prolongado del mundo.