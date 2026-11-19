Descendientes de comerciantes árabes que llegaron en el siglo VII a la región de Arakan, en la costa oeste birmana, pertenecen a su propio colectivo étnico, hablan su propio dialecto y han vivido durante siglos en ese territorio, aunque son apátridas.

Birmania, que les acusa de suponer una amenaza demográfica para la mayoría budista por su alta tasa de natalidad, les niega la nacionalidad, ya que están considerados inmigrantes bangladesíes ilegales al no poder demostrar que estuvieron allí antes de 1823 (primera guerra contra los ingleses), tal y como exige la ley.

Discriminados desde que el país consiguió la independencia del Reino Unido en 1948, la situación no fue mejor para los rohinyás cuando llegaron los militares tras el golpe de Estado de 1962, que vieron cómo entre las 135 etnias establecidas por la Junta Militar para integrar el país, no se encontraba la suya.

Víctimas de una creciente discriminación, el 28 de mayo de 2012 huyeron a la vecina Bangladesh, tras el brote de violencia sectaria desatada a raíz del hallazgo del cadáver de una mujer budista supuestamente violada y asesinada por tres musulmanes de esa minoría.

La violencia de los días posteriores dejó más de un centenar de muertos, cientos de casas quemadas y más de 120.000 rohinyás confinados en 67 campos de desplazados.

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A la anterior se unió la represalia del 25 de agosto de 2017, cuando el Ejército birmano actuó contra esa minoría por los ataques que reivindicaron rebeldes rohinyás contra controles militares y comisarías en Rakain. En su fallo de este jueves, el primero en el que la CIJ declara a un Estado responsable de genocidio, el tribunal define así la ofensiva de ese año.

Desde entonces, cerca de un millón de rohinyás han huido a Bangladesh. Sin nacionalidad ni posibilidad de regresar a sus hogares en condiciones de seguridad y con escasas perspectivas de integración, continúan atrapados en un limbo jurídico y humanitario.

-28.05.2012.- Hallado un cadáver de una mujer budista supuestamente violada y asesinada por tres musulmanes. La violencia sectaria desatada deja más de un centenar de muertos, cientos de casas quemadas y 120.000 rohinyás confinados en campos de desplazados.

-21.02.2013.- El Gobierno birmano los repudia de nuevo al afirmar ante el Congreso que esta comunidad no existe en Birmania ni hay referencia de ella en documentos oficiales.

-18.06.2013.- La ONU solicita a las autoridades birmanas reconocer su ciudadanía.

-20.03.2014.- Las autoridades inician su primer censo poblacional en más de 30 años en el que no los reconocen.

-03.02.2017.- Una investigación de la ONU dice que la represión contra los rohinyás puede considerarse limpieza étnica.

-25.08.2017.- Mueren 72 personas en ataques reivindicados por rebeldes rohinyás contra controles militares y comisarías en Rakain. Se incrementan las represalias en su contra y, de nuevo, la huida de sus miembros a Bangladesh.

-23.11.2017.- Birmania y Bangladesh firman un memorando de intenciones para la repatriación de 622.000 refugiados rohinyás.

-06.06.2018.- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firman un acuerdo con Birmania para la repatriación.

-27.08.2018.- La ONU establece elementos de 'genocidio intencional' en la operación militar de 2017 y critica la pasividad de la líder birmana Aung San Suu Kyi, nobel de la paz en 1991 por la lucha por la democracia y derechos humanos.

-11.11.2019.- Gambia denuncia a Birmania ante la CIJ por incumplimiento de la convención contra el genocidio.

-23.01.2020.- La CIJ ordena al país medidas cautelares para proteger a los rohinyás frente a posibles actos de genocidio.

-21.03.2022.- EE.UU. declara genocidio la matanza de rohinyás. Días después anuncia sanciones a militares y a empresas del país.

-10.02.2024.- La junta militar birmana activa la ley de servicio militar obligatorio y comienza a reclutar por la fuerza a rohinyás para nutrir su debilitado Ejército.

-04.04.2025.- Las autoridades birmanas proporcionan por primera vez a Bangladesh una lista con 180.000 refugiados elegibles, del millón que huyeron allí, para volver. Se interpreta como el primer paso para su regreso.

-12.01.2026.- La CIJ comienza las vistas públicas del juicio por genocidio.

-19.11.2026.- La CIJ establece que a Birmania cometió genocidio y ordena investigar a los responsables, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.