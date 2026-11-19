"En la situación actual, ante el maximalismo de las posturas rusas, creo que hay que volver a plantear, efectivamente, la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN", dijo Macron en una rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Andy Burnham, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"A día de hoy en día la cuestión se plantea también para nosotros, los europeos", porque "Ucrania será un país muy bien equipado, con un ejército numeroso, y para nuestra seguridad a largo plazo, su presencia en la OTAN es pertinente", abundó el presidente francés.

Macron se mostró abierto a que se vuelva a discutir en el seno de la Alianza Atlántica la incorporación de Ucrania, algo que, según recordó el jefe de Estado galo se descartó en el primer semestre 2022, "en un contexto totalmente diferente".

El presidente francés habló de la pertinencia de plantear el debate de integrar Ucrania en la OTAN al aludir a "las garantías de seguridad" para Ucrania, avales, que según recordó Macron, ya están preparados sobre el papel desde el pasado mes de enero.

"Tenemos un plan: el apoyo al ejército ucraniano y la estructura de este en los próximos años, los países miembros de la coalición que están dispuestos a desplegarse, una vez restablecida la paz, lejos de la línea del frente en territorio ucraniano, los países que están dispuestos a formar un segundo frente de defensa y las medidas de solidaridad como último recurso", expuso.

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Sobre el apoyo a las fuerzas y la población de Ucrania, Macron dijo que era "la prioridad entre las prioridades".

"Todos aquellos que tengan la capacidad de proporcionar medios destinados a la defensa y la protección de los ciudadanos ucranianos deben hacerlo ahora mismo", abundó, al aludir a las naciones reunidas en la cita de la Coalición de Voluntarios.