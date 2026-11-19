Recientemente, Machado convocó a los venezolanos a una "inmensa peregrinación" el próximo 5 de diciembre en Guanare, capital del estado Portuguesa (oeste), una convocatoria de la Iglesia católica hacia la basílica de la Virgen de Coromoto, patrona del país.

Es la primera convocatoria masiva que hace la exdiputada tras su regreso al país hace casi un mes, donde miles de personas espontáneamente salieron a las calles para recibirla.

Machado ha dosificado sus apariciones públicas, lo que a juicio del politólogo Piero Trepiccione es lo más acertado para atender lo que ha estado marcando la agenda pública del país, como el proceso de negociación.

"Dosifica las expectativas y creo que también está haciendo énfasis en medir el carácter orgánico de sus respaldos", señala a EFE.

A su juicio, la exdiputada también evalúa cómo están articulados esos niveles de respaldo popular que "aparecen reflejados en la mayoría de encuestas de opinión pública".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su estrategia, prosigue Trepiccione, pasa por propulsar una "gran amalgama" de articulación entre todos los factores políticos ciudadanos.

La apuesta de Machado es poder ser la candidata presidencial de una oposición unificada, aunque por el momento pesa sobre ella una inhabilitación política ordenada por la Contraloría General, que le impidió ser candidata en 2024 y que es una cuestión que está en debate en la mesa de diálogos entre exdiputados de la Asamblea de 2015 y el chavismo.

Una mesa de diálogo a la que no fue invitada y que pese a su regreso, Machado sigue sin participar de forma directa, aunque ha reiterado en diversas oportunidades no obstaculizará el proceso y dice que apuesta por su éxito.

El chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo desde agosto, impulsado por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la reforma de marcos jurídicos y legales que ayuden en el proceso de renovación de las instituciones de Venezuela y así sentar las bases para unas elecciones presidenciales transparentes.

En una de las pocas apariciones públicas de estas semanas, Machado dio su primera entrevista en el país a la emisora Radio Rumbos, fundada en 1949 y con alcance nacional a través de la frecuencia AM, una situación inédita para la dirigente política que estuvo excluida de los medios tradicionales -tanto privados como estatales- en los últimos años.

En enero de 2024, meses antes de las elecciones presidenciales de julio, la exdiputada denunció que tenía entre cuatro y diez años sin ser entrevistada por distintos medios de comunicación, como los privados Venevisión, Televen y Unión Radio, el circuito radial más grande del país, por lo que aspiraba en ese momento a que esa situación cambiara.

Trepiccione sostuvo que la entrevista a Radio Rumbos -escuchada por la clase popular- tras su regreso marcó un punto de inflexión, entre lo que se vivió en el pasado, especialmente luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Ese anuncio fue rechazado por la oposición mayoritaria y miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar, dejando un saldo de 2.400 detenidos, de acuerdo a cifras oficiales, lo que posteriormente le obligó a pasar a la clandestinidad para evitar ser detenida por las autoridades hasta su salida en diciembre de 2025 a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

"Es importante que ella comience a aparecer en algunos espacios de medios de comunicación, no saturando o sobresaturando su imagen, pero sí mostrando líneas narrativas y de conexión con las expectativas ciudadanas", añade el politólogo.