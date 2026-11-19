"Instamos a la comunidad internacional a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la plena implementación de la sentencia", señala el comunicado firmado por 219 organizaciones, las cuales exigen "la responsabilidad penal para (el presidente golpista) Min Aung Hlaing y los líderes del ejército de Birmania".

En 2017, las fuerzas armadas, lideradas por el entonces jefe del Ejército Min Aung Hlaing, lanzaron una brutal campaña militar que dejó al menos 10.000 muertos y provocó la huida de más de 1,3 millones de personas a Bangladés, acciones por las que, por primera vez en la historia, la CJI ha declarado a un Estado responsable de cometer genocidio.

La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no dicta una condena penal individual para militares o dirigentes concretos, algo que la CIJ exige que haga la propia Birmania después de esta sentencia.

"El máximo tribunal del mundo ha confirmado lo que los supervivientes rohinyás han estado contando al mundo durante casi una década", dice el texto, que indica que "la destrucción del pueblo rohinyá no fue una tragedia ni un exceso propio de la guerra; fue un genocidio, planificado y ejecutado por el Ejército de Birmania".

El comunicado recuerda que "la mayor parte de su comunidad sigue viviendo en el exilio y en condiciones de inseguridad fuera de su tierra natal, o bien se enfrenta a una violencia y persecución constantes dentro de Birmania".

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Por ello, las organizaciones interpelan a la comunidad internacional para "poner fin a décadas de barbarie contra el pueblo rohinyá y todos los pueblos de Birmania", actualmente sumida en una guerra civil agravada tras el golpe de Estado de 2021.

Los jueces de la CJI determinaron que las pruebas demuestran "la intención de destruir a una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, según la convención internacional que prohíbe este crimen.