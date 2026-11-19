Pasada las 13.00 hora local (12.00 GMT), Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, y el enviado especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, llegaron a la Cancillería, donde les saludó el asesor de política exterior de Merz, Günter Sautter.

Estaba prevista una breve reunión con Merz antes de la cumbre de los aliados que apoyan a Ucrania militar y financieramente, y en la que los enviados estadounidenses tienen como prioridad fortalecer la coordinación, avanzar hacia una posición unificada sobre los elementos clave de una paz duradera y preparar la agenda para la próxima ronda de negociaciones con Rusia, según Kushner.

Poco después, el canciller recibió al primer ministro británico, Andy Burnham; al presidente francés, Emmanuel Macron y a Zelenski.

"Las prioridades de Ucrania son fortalecer nuestra defensa aérea, la energía y el apoyo financiero; la vía diplomática y los próximos pasos hacia el fin de la guerra, y las garantías de la seguridad. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la participación completa de Europa en el proceso de negociación", declaró Zelenski nada más aterrizar en Berlín.

Con el presidente ucraniano y con Macron y Burnham, está previsto que Merz celebre una reunión en el formato conocido como E3 + Ucrania, antes de que lleguen los representantes del resto de delegaciones para una sesión plenaria que está prevista para las 14:40 hora local (13:40 GMT).

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En ésta, según ha comunicado la Cancillería, se prevé la participación de una cuarentena de delegaciones nacionales, encabezadas por jefes de Gobierno como los de Polonia, Finlandia o Suecia o por ministros de Exteriores como en el caso de España, que estará representada por José Manuel Albares.

Además, acudirá el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, así como los primeros ministros de Polonia, Donald Tusk, y de Italia, Georgia Meloni.

Junto a Merz, Burnham y Macron, estos líderes representan el grupo designado para ser "la voz" de Europa en unas negociaciones directas con Rusia.

En paralelo a la cumbre, de hecho, se reunirán los enviados estadounidenses y los asesores de Seguridad Nacional europeos para preparar los próximos pasos a dar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania bajo mediación de Washington y las posibles conversaciones directas de Europa con los emisarios del Kremlin acerca de una eventual "ampliación" de la arquitectura de seguridad europea.