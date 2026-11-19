Cada apartado o capítulo corresponde a un área de la legislación europea que el candidato debe adoptar; en este caso, los capítulos número 16, que regula la adopción de los marcos fiscales comunitarios, y 22, sobre políticas regionales y coordinación de instrumentos de financiación de la política de cohesión del bloque.

La comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, explicó que la fiscalidad traerá "normas más claras y justas", menos burocracia y más lucha contra el fraude fiscal, y que Montenegro ya ha creado las instituciones y sistemas para gestionar los fondos de la UE cuando sea miembro.

Con ellos, el país balcánico suma 25 capítulos cerrados y le quedan ocho, según la ministra montenegrina de Asuntos Europeos, Maida Gorčević.

"Nuestro objetivo es terminar las negociaciones a finales de este año", afirmó Gorčević, que aseguró que Montenegro ya ha presentado todas sus posiciones negociadoras y que la Comisión Europea considera que cumple los criterios de cierre.

Ese calendario depende de la unanimidad de los Estados miembros, y Croacia tiene exigencias pendientes con Montenegro, como la compensación a antiguos presos de guerra, la búsqueda de catorce desaparecidos, los crímenes de guerra y las propiedades de familias croatas, además de seguir hablando del límite marítimo.

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"La UE no puede ni va a importar disputas bilaterales", dijo el Ministerio de Exteriores croata en julio.

Gorčević aseguró que los primeros ministros de ambos países se reunieron en octubre, que algunas disputas ya están resueltas y que confía en zanjarlas todas antes de la adhesión.

La ministra no descartó recurrir a un tribunal internacional o a un arbitraje para resolver la disputa fronteriza si el diálogo no da una solución aceptable para ambos países, y aseguró que "no estamos en contra de ninguno de estos mecanismos".

Gorčević también defendió que, cuando se cumplen los criterios acordados, "deben seguir decisiones oportunas".

El ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, aseguró hoy que el Consejo seguirá trabajando "con el mismo espíritu" hasta cerrar todos los capítulos antes de que termine la presidencia irlandesa, en diciembre.

Montenegro aspira a firmar el tratado de adhesión en junio de 2027 y convertirse en el Estado miembro número 28 para 2028.

El país balcánico ha cerrado trece capítulos en 2026, el tercer mejor registro anual de la historia de las ampliaciones, solo por detrás de Lituania y Letonia en 2001, señaló Kos.

La política eslovena señaló que el éxito de Montenegro envía a los Balcanes Occidentales el mensaje de que la adhesión "está al alcance" y que muestra a una nueva generación que su futuro en la UE "no es una promesa lejana".

Montenegro, candidato desde 2010 y con las negociaciones abiertas desde 2012, es el país más avanzado de los nueve candidatos formales a la adhesión a la UE.