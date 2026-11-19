La asamblea, celebrada el pasado 14 de noviembre en la provincia amazónica de Pastaza, acordó "retormar y fortalecer" el proyecto político de Pachakutik y respaldar a todas sus candidaturas para los próximos comicios, con el apoyo de la estructura organizativa de la Conaie.

El próximo 29 de noviembre se celebrarán en Ecuador las elecciones locales donde 13,8 millones de Ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir a alcaldes, prefectos y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,

En el ámbito político, la organización indígena también expresó su rechazo a las políticas emprendidas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa que, dijeron, "atentan contra los derechos de los pueblos y nacionalidades".

También acordaron convocar un Congreso de Educación Propia para fortalecer el sistema educativo, recuperar las lenguas ancestrales y defender la educación intercultural bilingüe.