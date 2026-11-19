El hombre, que era empleado de la empresa distribuidora MetroGAS, permanecía internado en "estado gravísimo" en un centro médico desde el viernes cuando se produjo la explosión en un centro comercial de la localidad de Remedios de Escalada, del municipio de Lanús, a unos 15 kilómetros al sur de la capital argentina.

La nueva víctima aún no fue identificada oficialmente. Se suma a otro trabajador cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el lugar de la explosión y que aún no pudo ser identificado. Se cree que se trata de Marcelo García, desaparecido desde el viernes, pero se aguarda los resultados de los estudios genéticos para confirmar su identidad.

Otros cuatro operarios continúan hospitalizados con heridas de gravedad, mientras que el accidente dejó una treintena de heridos, varios de ellos con quemaduras severas.

La explosión se produjo cuando una máquina tuneladora de Exgadet, empresa contratada por MetroGAS para realizar trabajos de renovación de la red, dañó una cañería de media presión.

La fuga de gas provocó un incendio y una explosión que afectó a viviendas y comercios de la zona y obligó a evacuar a numerosos vecinos.

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El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició los peritajes técnicos para determinar las causas del episodio y eventuales responsabilidades. Entre otras medidas, solicitó a MetroGAS información sobre la ubicación de la cañería dañada, los trabajos realizados y los controles de prevención de daños.

El alcalde de Lanús, Julián Álvarez, informó este martes que hubieron 38 denuncias por posibles pérdidas de gas registradas tras la explosión, 32 de las cuales dieron resultado positivo en las inspecciones.

La Justicia investiga las circunstancias del incidente y las posibles responsabilidades penales.