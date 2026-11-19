Bruselas había enviado una primera advertencia a España por esta cuestión en diciembre de 2021, cuando abrió el expediente y señaló que había "ciertas deficiencias" en la transposición de la directiva, por ejemplo, en lo relativo a la definición del delito de corrupción.

Cinco años después, la nueva carta advierte de que España "no tipifica adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y establece una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la directiva", además de las deficiencias ya señaladas en 2021.

Bruselas considera la directiva una "piedra angular" de la arquitectura legislativa europea contra el fraude y asegura que protege el presupuesto europeo al armonizar las definiciones, sanciones y reglas de jurisdicción relacionadas con el fraude y otros delitos que afectan al presupuesto comunitario, así como las bases para las competencias de la Fiscalía Europea contra el Fraude a la que España pertenece.

Con la carta de este jueves, Bruselas da a España dos meses para responder y abordar las deficiencias detectadas; si no lo hace, la Comisión podría avanzar en el expediente con un dictamen motivado.

Los procedimientos de infracción pueden acabar con una denuncia de la Comisión al país por incumplimiento y, eventualmente, en una multa económica.